2000-2015 Yıllarına Geri Dönmüş Gibi Hissettirecek Videolar Gözünüzden Bir Damla Yaş Düşmesine Sebep Olacak
2000-2015 Yıllarına Geri Dönmüş Gibi Hissettirecek Videolar Gözünüzden Bir Damla Yaş Düşmesine Sebep Olacak
Sosyal medyada bazen öyle eski şeyler karşımıza çıkıyor ki kendimizi oldukça yaşlanmış hissediyoruz. Yaşlanmış olmamız bir yana dursun, o dönem yaşadığımız keyfin tekrar yaşanmayacağını fark etmek büyük bir darbe vuruyor. Twitter (X)'de kullanıcıların 2000-2015 yılına dönmüş hissettirecek videoları paylaşması da bize tıpkı bunun gibi bir darbe vurdu...
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1. "Güzel günler mazide kalmış."
2. "Eğlencesini kaybeden ülke."
3. "Yıllar geçmiş üstümüzden."
4. "Her Erkeğin merakının gittiği o an... Rey Mysterio'nun maskesini açması..."
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5. "Ötesi yok."
6. "25 haziran 2011.."
7. "Hakkın ödenmez dj süleyman that was a banger."
8. "Bir de Mevlüt'ün anası vardı hey gidi hey."
9. "1. olamayışımızın 14. yılı."
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10. Alıntılarda gezmek şöyle bir etki bırakıyor bünyede.
Sizin aklınıza başka neler geldi? Gelin yorumlarda buluşalım!
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