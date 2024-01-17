2000-2015 Yıllarına Geri Dönmüş Gibi Hissettirecek Videolar Gözünüzden Bir Damla Yaş Düşmesine Sebep Olacak

Sosyal medyada bazen öyle eski şeyler karşımıza çıkıyor ki kendimizi oldukça yaşlanmış hissediyoruz. Yaşlanmış olmamız bir yana dursun, o dönem yaşadığımız keyfin tekrar yaşanmayacağını fark etmek büyük bir darbe vuruyor. Twitter (X)'de kullanıcıların 2000-2015 yılına dönmüş hissettirecek videoları paylaşması da bize tıpkı bunun gibi bir darbe vurdu...