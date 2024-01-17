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Kendi Telefonuyla Bir Sekreterin Telefon Modelini Kıyaslayan Doktor Ortalığı Fena Halde Karıştırdı!

Kendi Telefonuyla Bir Sekreterin Telefon Modelini Kıyaslayan Doktor Ortalığı Fena Halde Karıştırdı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
17.01.2024 - 17:52

@yesilerikveben isimli Twitter kullancısı bir doktor, kendi telefonunu ve sekreter olarak çalışan kişinin telefon modelini kıyasladı. Bu kıyaslama ise diğer Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Akıllı telefonlar hayatımızın en büyük parçası haline geldi. Evde, okulda, işte hatta tuvalet ihtiyacı giderirken bile bir an olsun vazgeçemiyoruz telefonlarımızdan!

Akıllı telefonlar hayatımızın en büyük parçası haline geldi. Evde, okulda, işte hatta tuvalet ihtiyacı giderirken bile bir an olsun vazgeçemiyoruz telefonlarımızdan!

7'den 70'e herkesin elinde bir telefon var. Eskiden sadece karşımızdaki kişiyi aramak için kullandığımız telefonlar, içinde ihtiyacımız olan her şeyi barındırdığı için elimizden düşmemeye başladı.

7'den 70'e herkesin elinde bir telefon var. Eskiden sadece karşımızdaki kişiyi aramak için kullandığımız telefonlar, içinde ihtiyacımız olan her şeyi barındırdığı için elimizden düşmemeye başladı.

Hal böyle olunca telefon markaları da her sene birbirinden değişik ve yüksek sürümlü telefonlar çıkartarak rekabeti arttırıyor.

Hal böyle olunca telefon markaları da her sene birbirinden değişik ve yüksek sürümlü telefonlar çıkartarak rekabeti arttırıyor.

Bu da tüketicinin gözünün dönmesi ve hep daha iyisini istemesiyle büyük bir piyasa oluşturuyor. Artık küçücük çocukların elinde bile son model telefonlar görür olduk.

Bu da tüketicinin gözünün dönmesi ve hep daha iyisini istemesiyle büyük bir piyasa oluşturuyor. Artık küçücük çocukların elinde bile son model telefonlar görür olduk.

Hatta öyle ki günümüzde eski model telefon kullananlar garip bakışlar altında ezilmeye başladı.

Fakat bazı insanlar "Arayınca çalsın, açınca konuşsun" mottosuyla hayatlarına devam ediyor ve bu popüler kültür piyasasına girmeyi reddediyor.

Fakat bazı insanlar "Arayınca çalsın, açınca konuşsun" mottosuyla hayatlarına devam ediyor ve bu popüler kültür piyasasına girmeyi reddediyor.
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Tam da bu esnada bir Twitter kullanıcısı gördüğünüz bu fotoğrafı paylaştı. 👇

Tam da bu esnada bir Twitter kullanıcısı gördüğünüz bu fotoğrafı paylaştı. 👇
twitter.com

Fotoğrafta 17 yıllık doktor, intörn doktor ve sekreterlik yapan kişinin telefon modelleri kıyaslanıyor. Aralarındaki en yüksek modelli telefon sekreterlik yapan kişiye ait.

Aynı kişi, geçtiğimiz günlerde de seccade üstüne koyduğu stetoskop fotoğrafıyla da Twitter'da infial yaratmıştı. Yani kendisi bir doktor anlayacağınız üzere. :)

Aynı kişi, geçtiğimiz günlerde de seccade üstüne koyduğu stetoskop fotoğrafıyla da Twitter'da infial yaratmıştı. Yani kendisi bir doktor anlayacağınız üzere. :)
twitter.com

👇

Yaptığı bu paylaşımla da sosyal medyada büyük olay yarattı diyebiliriz yani.

Yaptığı bu paylaşımla da sosyal medyada büyük olay yarattı diyebiliriz yani.
twitter.com

Ayrıca bir kesim tarafından da tepki gördü.

Ayrıca bir kesim tarafından da tepki gördü.
twitter.com

Telefon modeliyle gelir düzeyi tahmin ettiği iddiasıyla da ufak bi' linç yedi diyebiliriz.

Telefon modeliyle gelir düzeyi tahmin ettiği iddiasıyla da ufak bi' linç yedi diyebiliriz.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları gelir düzeyi yüksek olan kişilerin "Nasılsa istediğim zaman alabilirim" mantığıyla hareket ettiğini savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gelir düzeyi yüksek olan kişilerin "Nasılsa istediğim zaman alabilirim" mantığıyla hareket ettiğini savundu.
twitter.com

Bakalım kimler neler demiş?

Bakalım kimler neler demiş?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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