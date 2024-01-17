Kendi Telefonuyla Bir Sekreterin Telefon Modelini Kıyaslayan Doktor Ortalığı Fena Halde Karıştırdı!
Kendi Telefonuyla Bir Sekreterin Telefon Modelini Kıyaslayan Doktor Ortalığı Fena Halde Karıştırdı!
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Akıllı telefonlar hayatımızın en büyük parçası haline geldi. Evde, okulda, işte hatta tuvalet ihtiyacı giderirken bile bir an olsun vazgeçemiyoruz telefonlarımızdan!
7'den 70'e herkesin elinde bir telefon var. Eskiden sadece karşımızdaki kişiyi aramak için kullandığımız telefonlar, içinde ihtiyacımız olan her şeyi barındırdığı için elimizden düşmemeye başladı.
Hal böyle olunca telefon markaları da her sene birbirinden değişik ve yüksek sürümlü telefonlar çıkartarak rekabeti arttırıyor.
Bu da tüketicinin gözünün dönmesi ve hep daha iyisini istemesiyle büyük bir piyasa oluşturuyor. Artık küçücük çocukların elinde bile son model telefonlar görür olduk.
Fakat bazı insanlar "Arayınca çalsın, açınca konuşsun" mottosuyla hayatlarına devam ediyor ve bu popüler kültür piyasasına girmeyi reddediyor.
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Tam da bu esnada bir Twitter kullanıcısı gördüğünüz bu fotoğrafı paylaştı. 👇
Aynı kişi, geçtiğimiz günlerde de seccade üstüne koyduğu stetoskop fotoğrafıyla da Twitter'da infial yaratmıştı. Yani kendisi bir doktor anlayacağınız üzere. :)
Yaptığı bu paylaşımla da sosyal medyada büyük olay yarattı diyebiliriz yani.
Ayrıca bir kesim tarafından da tepki gördü.
Telefon modeliyle gelir düzeyi tahmin ettiği iddiasıyla da ufak bi' linç yedi diyebiliriz.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları gelir düzeyi yüksek olan kişilerin "Nasılsa istediğim zaman alabilirim" mantığıyla hareket ettiğini savundu.
Bakalım kimler neler demiş?
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