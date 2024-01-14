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Goygoy
Seccadesinde Stetoskopla Namaz Kılan Doktorun Fotoğrafı Fena Dalga Konusu Oldu

Seccadesinde Stetoskopla Namaz Kılan Doktorun Fotoğrafı Fena Dalga Konusu Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 12:39

Seccadesine stetoskop koyarak namaz kıldığı anları Twitter'da paylaşan doktor muhtemelen başına geleceklerden habersizdi. Hiçbir goygoy fırsatını kaçırmayan Twitter ahalisi ise doktorun o fotoğrafına kendi alet edevatları ile katıldılar.

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Her şey bir doktorun seccadesinin köşesine tesbihmiş gibi bırakıverdiği stetoskopu ile verdiği bu poz ile başladı.

Her şey bir doktorun seccadesinin köşesine tesbihmiş gibi bırakıverdiği stetoskopu ile verdiği bu poz ile başladı.
twitter.com

Doktor hanımın stetoskoplu seccade fotoğrafı ise goygoyculara gün doğurdu!

Doktor hanımın stetoskoplu seccade fotoğrafı ise goygoyculara gün doğurdu!
twitter.com

Bu pozun ardından ahali de kendi meslekleri ile özdeşleşmiş nesneleri seccadelerinin köşesine iliştirerek durumu adeta akıma çevirdiler.

Bu pozun ardından ahali de kendi meslekleri ile özdeşleşmiş nesneleri seccadelerinin köşesine iliştirerek durumu adeta akıma çevirdiler.
twitter.com

Elektrikçisinden...

Elektrikçisinden...
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Eczacısına...

Eczacısına...
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👇
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Farklı mesleklerden pek çok kişi ellerinde mesleklerine dair ne var ne yoksa bu goygoya vakfettiler.

Farklı mesleklerden pek çok kişi ellerinde mesleklerine dair ne var ne yoksa bu goygoya vakfettiler.
twitter.com

Ve ortaya birbirinden absürt manzaralar çıktı!

Ve ortaya birbirinden absürt manzaralar çıktı!
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Kimileri ise imkansızlıklardan ötürü temsili görsellerle olaya dahil oldular.

Kimileri ise imkansızlıklardan ötürü temsili görsellerle olaya dahil oldular.
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Asla ama asla mesleğinizi duyurmak niyetinde olmadığınızı biliyoruz ama...

Asla ama asla mesleğinizi duyurmak niyetinde olmadığınızı biliyoruz ama...
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Oldu ki yeri geldi, siz bu akıma hangi nesneler ile katılırdınız?

Oldu ki yeri geldi, siz bu akıma hangi nesneler ile katılırdınız?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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Art Ankara

Seccadeye ayakkabıyla basmak opsiyonel bir şey sanacak kadar namazla alakasız olup bir de namazdan prim yapmaya çalışmak böyle bir şey 🤣

Bozkurt

Doktor kılıklı şovmenlerle sağlık sektörü artık daha eğlenceli!

Ponche

baktılar ki ilaçla tedavi edemiyorlar, ine cine başvurmaya çalışıyorlar 😂