Seccadesinde Stetoskopla Namaz Kılan Doktorun Fotoğrafı Fena Dalga Konusu Oldu
Seccadesinde Stetoskopla Namaz Kılan Doktorun Fotoğrafı Fena Dalga Konusu Oldu
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Her şey bir doktorun seccadesinin köşesine tesbihmiş gibi bırakıverdiği stetoskopu ile verdiği bu poz ile başladı.
Doktor hanımın stetoskoplu seccade fotoğrafı ise goygoyculara gün doğurdu!
Bu pozun ardından ahali de kendi meslekleri ile özdeşleşmiş nesneleri seccadelerinin köşesine iliştirerek durumu adeta akıma çevirdiler.
Elektrikçisinden...
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Eczacısına...
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Farklı mesleklerden pek çok kişi ellerinde mesleklerine dair ne var ne yoksa bu goygoya vakfettiler.
Ve ortaya birbirinden absürt manzaralar çıktı!
Kimileri ise imkansızlıklardan ötürü temsili görsellerle olaya dahil oldular.
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Bir de size soralım!
Asla ama asla mesleğinizi duyurmak niyetinde olmadığınızı biliyoruz ama...
Oldu ki yeri geldi, siz bu akıma hangi nesneler ile katılırdınız?
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Buyurun yorumlara!
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Seccadeye ayakkabıyla basmak opsiyonel bir şey sanacak kadar namazla alakasız olup bir de namazdan prim yapmaya çalışmak böyle bir şey 🤣
Doktor kılıklı şovmenlerle sağlık sektörü artık daha eğlenceli!
baktılar ki ilaçla tedavi edemiyorlar, ine cine başvurmaya çalışıyorlar 😂