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Apo Alev İlişkisine İki Çift Lafı Olanlardan Leopar Desenli Keke Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Apo Alev İlişkisine İki Çift Lafı Olanlardan Leopar Desenli Keke Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.01.2024 - 19:58

Bakalım Cumartesi günü Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış?

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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👇

Sarı ışığın etkisi...

Sarı ışığın etkisi...
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Çoğu diziden daha sürükleyicidir.

Çoğu diziden daha sürükleyicidir.
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Başım belada...

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Kültürümüzde yok!

Kültürümüzde yok!
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Ulan Apo

Ulan Apo
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Allah kabul etsin.

Allah kabul etsin.
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Rakı masası da kurun.

Rakı masası da kurun.
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Leopar desenli de yapmazsınız.

Leopar desenli de yapmazsınız.
twitter.com
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Öyle demesek?

Öyle demesek?
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Garip zamanlardı.

Garip zamanlardı.
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Went de olmamış gibi?

Went de olmamış gibi?
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Yavaştan kapatalım...

Yavaştan kapatalım...
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