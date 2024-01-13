Apo Alev İlişkisine İki Çift Lafı Olanlardan Leopar Desenli Keke Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Apo Alev İlişkisine İki Çift Lafı Olanlardan Leopar Desenli Keke Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cumartesi günü Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış?
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Başlıyoruz!
Sarı ışığın etkisi...
Çoğu diziden daha sürükleyicidir.
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Kültürümüzde yok!
Ulan Apo
Allah kabul etsin.
Rakı masası da kurun.
Leopar desenli de yapmazsınız.
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Öyle demesek?
Garip zamanlardı.
Went de olmamış gibi?
Yavaştan kapatalım...
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