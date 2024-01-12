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Telefonunun Yapay Zekası Tarafından Memeli Deniz Hayvanı Kategorisine Sokulan Kişi Viral Oldu

Telefonunun Yapay Zekası Tarafından Memeli Deniz Hayvanı Kategorisine Sokulan Kişi Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.01.2024 - 16:17

Yapay zeka çok gelişti, mesleklerimizi elimizden alacak, dünyayı ele geçirecek diye ara sıra düşüncelere dalsak da bazen önümüze düşen hatalar 'daha zamanı var' dedirtebiliyor. Bir X kullanıcısı da telefonunun galerisindeki kategorilerde kendini 'memeli deniz hayvanı' olarak görünce viral oldu.

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Paylaşım şöyle...

Paylaşım şöyle...

Telefonun yapay zekasının kendiliğinden oluşturduğu kategori ise şöyle 👇

Telefonun yapay zekasının kendiliğinden oluşturduğu kategori ise şöyle 👇

Fotoğraflar da bunlar 👇

Fotoğraflar da bunlar 👇

Yorumlar ise şöyle...

Yorumlar ise şöyle...
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Martı ne alaka?

Martı ne alaka?
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Deneyen başkaları da var.

Deneyen başkaları da var.
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Üzücü...

Üzücü...
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