Telefonunun Yapay Zekası Tarafından Memeli Deniz Hayvanı Kategorisine Sokulan Kişi Viral Oldu
Telefonunun Yapay Zekası Tarafından Memeli Deniz Hayvanı Kategorisine Sokulan Kişi Viral Oldu
Yapay zeka çok gelişti, mesleklerimizi elimizden alacak, dünyayı ele geçirecek diye ara sıra düşüncelere dalsak da bazen önümüze düşen hatalar 'daha zamanı var' dedirtebiliyor. Bir X kullanıcısı da telefonunun galerisindeki kategorilerde kendini 'memeli deniz hayvanı' olarak görünce viral oldu.
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Paylaşım şöyle...
Telefonun yapay zekasının kendiliğinden oluşturduğu kategori ise şöyle 👇
Fotoğraflar da bunlar 👇
Yorumlar ise şöyle...
Martı ne alaka?
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Deneyen başkaları da var.
Üzücü...
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