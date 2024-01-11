Otobüslerde Şahit Oldukları Tuhaf Olayları Anlatarak Toplu Taşımadan Mizah Çıkaran Kişiler

Toplu taşıma kalabalık demek. Kalabalık da çok fazla insan ve çok farklı anı kombinasyonları demek. Bu yüzden otobüslerde ilginç olaylara ve diyaloglara şahit olabiliyoruz. İlginç bulduğu olayları sosyal medyadan paylaşıp güldüren de çok. Biz de onları derledik.