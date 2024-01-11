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Otobüslerde Şahit Oldukları Tuhaf Olayları Anlatarak Toplu Taşımadan Mizah Çıkaran Kişiler

Otobüslerde Şahit Oldukları Tuhaf Olayları Anlatarak Toplu Taşımadan Mizah Çıkaran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.01.2024 - 16:55

Toplu taşıma kalabalık demek. Kalabalık da çok fazla insan ve çok farklı anı kombinasyonları demek. Bu yüzden otobüslerde ilginç olaylara ve diyaloglara şahit olabiliyoruz. İlginç bulduğu olayları sosyal medyadan paylaşıp güldüren de çok. Biz de onları derledik.

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Değişik manzaralar var.

Değişik manzaralar var.
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Öfkesini tweetine işleyenler de mevcut.

Öfkesini tweetine işleyenler de mevcut.
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Herkes çok değişti.

Herkes çok değişti.
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İçinden deseymiş keşke.

İçinden deseymiş keşke.
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🤔

🤔
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"Bir de kitap okuyor?"

"Bir de kitap okuyor?"
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Böyle günler de yaşadık.

Böyle günler de yaşadık.
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Değişik diyaloglara da kulak misafiri olabiliyoruz.

Değişik diyaloglara da kulak misafiri olabiliyoruz.
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İlginç rastlaşmalar...

İlginç rastlaşmalar...
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Can sıkıntısından sanat yapanlar...

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Tövbe!

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Uyurlarsa sorun yok.
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Her 8 Mart günü yaşanan diyaloglar...

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garibann

önceden otobüslerde sigara içiliyordu otobüsler bindiğin gibi leş kokardı klima yoktu..kusmaların hepsi bundandı yoksa aracın yarısını yol tutar mı