Ucuz Telefon mu Batum'da Takılmaca mı? Gürcistan'a İltica Eden Artvinli İneğe Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü
Ucuz Telefon mu Batum'da Takılmaca mı? Gürcistan'a İltica Eden Artvinli İneğe Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü
Ağlanacak halimize gülmek gibi pis bir huyumuz olsa da gerçek şu ki Türkiye yurtdışına en çok iltica talepte bulunan vatandaş sayısına sahip ülkelerde üst sıralarda ve eğitimlisinden eğitimsizine, gencinden yaşlısına bu sayı her geçen gün artıyor. En az yaşadığı ülkedeki insanlar kadar bunalmış olacak ki bir ineğin Artvin'in bir köyünden sınırı aşıp Gürcistan'a geçtiği haberi yerel medyada yer aldı.
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08haber'in aktardığına göre durum şöyle; Muratlı’dan Gürcistan sınırını aşarak Gürcistan topraklarına giren ineğe Gürcü bir vatandaş sahip çıkıp korumaya aldı.
Türkiye’den geldiği tahmin edilen ineğin kulak küpesi olmadığı için nereden geldiği kime ait olduğu bilinmiyor. İneği korumaya alan Murat Nakasidze, Türkiye’de bulunan eniştesi Recep Şentürk’ten yardım istedi.
Tabii ülkede böyle bir göç dalgası isteği olunca sıradan bir haber bile goygoycuların diline düştü.
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