Ucuz Telefon mu Batum'da Takılmaca mı? Gürcistan'a İltica Eden Artvinli İneğe Gelen Tepkiler Yüzümüzü Güldürdü

Ağlanacak halimize gülmek gibi pis bir huyumuz olsa da gerçek şu ki Türkiye yurtdışına en çok iltica talepte bulunan vatandaş sayısına sahip ülkelerde üst sıralarda ve eğitimlisinden eğitimsizine, gencinden yaşlısına bu sayı her geçen gün artıyor. En az yaşadığı ülkedeki insanlar kadar bunalmış olacak ki bir ineğin Artvin'in bir köyünden sınırı aşıp Gürcistan'a geçtiği haberi yerel medyada yer aldı.