Türk Annesinin Evini Misafirleri İçin Dizayn Etmesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Kuşak çatışmasının en belirgin olduğu yerlerden biri şüphesiz evlerin kullanımı... Pek çok kişi evlerinde fazladan oda olmasına rağmen o odanın kullanılmadığına veya ayda yılda bir gelen misafirler için rezerve edildiğini yaşamıştır. Bu konu bir tweet üzerinden sosyal medyada da tartışmaya açıldı. Acaba gizli askeri üs gibi saklanan misafir odalarının, girilmesi yasak olan misafir banyolarının sebebi ne?