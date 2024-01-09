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Türk Annesinin Evini Misafirleri İçin Dizayn Etmesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Türk Annesinin Evini Misafirleri İçin Dizayn Etmesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.01.2024 - 16:34

Kuşak çatışmasının en belirgin olduğu yerlerden biri şüphesiz evlerin kullanımı... Pek çok kişi evlerinde fazladan oda olmasına rağmen o odanın kullanılmadığına veya ayda yılda bir gelen misafirler için rezerve edildiğini yaşamıştır. Bu konu bir tweet üzerinden sosyal medyada da tartışmaya açıldı. Acaba gizli askeri üs gibi saklanan misafir odalarının, girilmesi yasak olan misafir banyolarının sebebi ne?

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Tartışmayı başlatan tartışma şu...

Tartışmayı başlatan tartışma şu...
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Ana tema ise başkaları için yaşamak...

Ana tema ise başkaları için yaşamak...
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Paylaşımın ardından çok tanıdık olduğumuz şeyleri de gördük.

Paylaşımın ardından çok tanıdık olduğumuz şeyleri de gördük.
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İş ev dizaynıyla bitmiyor.

İş ev dizaynıyla bitmiyor.
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Giriş yasak!

Giriş yasak!
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İnsanların eşyalara hizmet etmesi...

İnsanların eşyalara hizmet etmesi...
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İşin bir de psikolojik boyutu var.

İşin bir de psikolojik boyutu var.
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Sadece kendi evlerini değil başka evleri de dizayn ediyorlar.

Sadece kendi evlerini değil başka evleri de dizayn ediyorlar.
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Yap işlet devret projeli havalimanları gibi

Yap işlet devret projeli havalimanları gibi
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