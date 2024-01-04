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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Fotoğrafını Paylaşan Kişiye Gelen Ortamda Satmalık Bilgiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Fotoğrafını Paylaşan Kişiye Gelen Ortamda Satmalık Bilgiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.01.2024 - 16:21

Yabancı timeline'lardan çıkan 'Tell me something I don't know' akımı ülkemiz sosyal medyasında da revaçta. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazıp fotoğraf atınca herkes imece usülü sahip olduğu ilginç bilgileri sıralıyor. Biz de öğrenmiş oluyoruz.

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Ördeğe benziyordu 😄

o. k.

Sem bildiklerini yaz bilmediklerinin bilinmezliğinde boğulursun

Erkin esenn

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