"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Fotoğrafını Paylaşan Kişiye Gelen Ortamda Satmalık Bilgiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Fotoğrafını Paylaşan Kişiye Gelen Ortamda Satmalık Bilgiler
Yabancı timeline'lardan çıkan 'Tell me something I don't know' akımı ülkemiz sosyal medyasında da revaçta. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazıp fotoğraf atınca herkes imece usülü sahip olduğu ilginç bilgileri sıralıyor. Biz de öğrenmiş oluyoruz.
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Ördeğe benziyordu 😄
Sem bildiklerini yaz bilmediklerinin bilinmezliğinde boğulursun
Barış Manço, kendi döneminde işaret dilini bilen tek sanatçıdır ve bütün şarkılarında (kliplerinde) işaret dili kullanır