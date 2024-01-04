Dünya Edebiyatının Önemli Eserlerini Mizahına Uyarlayarak Güldürürken Kültürlendiren Kişiler
Dünya Edebiyatının Önemli Eserlerini Mizahına Uyarlayarak Güldürürken Kültürlendiren Kişiler
Dünyada popüler olan şeyleri yerelleştirmek, yerelleştirip üstüne geyik muhabbeti yapmak veya parodisini çıkarmak en yetenekli olduğumuz işlerden biri. Tabii mizah yaparken kimileri dünya edebiyatına ve dev yazarlara sarıyor. Ortaya acayip şakalar çıkıyor.
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Klasik bir şakayla başlayalım.
George Owerlok
Sefiller bu listede olmazsa olmaz.
O nasıl bir benzetme?
Bu akım çok iyiydi.
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İnşallah ucuzken almışsındır.
Şeyh Pir diyenler de vardı.
Kafka görmesin.
Devcileyin*
Bu yüzden hala okunuyor.
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İnsanın kafasını karıştırıyor.
Detayı çok iyi görmüş.
Yeraltından mı almış notu?
Soğuk değil de kar sıkıntı.
Kimseye söylemeyin.
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Hepsini toplamış.
Yavaştan kapatalım edebiyat dostları. Esen kalın...
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