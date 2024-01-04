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Dünya Edebiyatının Önemli Eserlerini Mizahına Uyarlayarak Güldürürken Kültürlendiren Kişiler

Dünya Edebiyatının Önemli Eserlerini Mizahına Uyarlayarak Güldürürken Kültürlendiren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.01.2024 - 15:33

Dünyada popüler olan şeyleri yerelleştirmek, yerelleştirip üstüne geyik muhabbeti yapmak veya parodisini çıkarmak en yetenekli olduğumuz işlerden biri. Tabii mizah yaparken kimileri dünya edebiyatına ve dev yazarlara sarıyor. Ortaya acayip şakalar çıkıyor.

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Klasik bir şakayla başlayalım.

Klasik bir şakayla başlayalım.
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George Owerlok

George Owerlok
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Sefiller bu listede olmazsa olmaz.

Sefiller bu listede olmazsa olmaz.
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O nasıl bir benzetme?

O nasıl bir benzetme?
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Bu akım çok iyiydi.

Bu akım çok iyiydi.
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İnşallah ucuzken almışsındır.

İnşallah ucuzken almışsındır.
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Şeyh Pir diyenler de vardı.

Şeyh Pir diyenler de vardı.
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Kafka görmesin.

Kafka görmesin.
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Devcileyin*

Devcileyin*
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Bu yüzden hala okunuyor.

Bu yüzden hala okunuyor.
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İnsanın kafasını karıştırıyor.

İnsanın kafasını karıştırıyor.
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Detayı çok iyi görmüş.

Detayı çok iyi görmüş.
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Yeraltından mı almış notu?

Yeraltından mı almış notu?
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Soğuk değil de kar sıkıntı.

Soğuk değil de kar sıkıntı.
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Kimseye söylemeyin.

Kimseye söylemeyin.
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Hepsini toplamış.

Hepsini toplamış.
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Yavaştan kapatalım edebiyat dostları. Esen kalın...

Yavaştan kapatalım edebiyat dostları. Esen kalın...
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