Dünya Edebiyatının Önemli Eserlerini Mizahına Uyarlayarak Güldürürken Kültürlendiren Kişiler

Dünyada popüler olan şeyleri yerelleştirmek, yerelleştirip üstüne geyik muhabbeti yapmak veya parodisini çıkarmak en yetenekli olduğumuz işlerden biri. Tabii mizah yaparken kimileri dünya edebiyatına ve dev yazarlara sarıyor. Ortaya acayip şakalar çıkıyor.