Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Sosyal mecralar olsun, chatleşme uygulamaları olsun, hatta oyunlar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?
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Mesaj bungalov kokuyor.
İyimserliğin bu kadarı!
Bu kadar kolay mı?
Olur öyle arada...
Biraz sert olmuş.
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Önemli bir tavsiye.
Biraz da mesajlaşmaların kamera arkası
Doğrusu neydi lan?
Haftaya görüşmek üzere 👋
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