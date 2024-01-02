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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.01.2024 - 15:52

Sosyal mecralar olsun, chatleşme uygulamaları olsun, hatta oyunlar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Mesaj bungalov kokuyor.

Mesaj bungalov kokuyor.
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İyimserliğin bu kadarı!

İyimserliğin bu kadarı!
twitter.com

Bu kadar kolay mı?

Bu kadar kolay mı?
twitter.com

Olur öyle arada...

Olur öyle arada...
twitter.com

Biraz sert olmuş.

Biraz sert olmuş.
twitter.com
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Önemli bir tavsiye.

Önemli bir tavsiye.
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Biraz da mesajlaşmaların kamera arkası

Biraz da mesajlaşmaların kamera arkası
twitter.com

Doğrusu neydi lan?

Doğrusu neydi lan?

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
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mamamia

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