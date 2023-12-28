Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım.
Seda Sayan bu ilişkiyi yorumlamalı.
Aşksal uzaklık?
Cidden neden böyle oluyor?
Yorumlar olmasa neye güleceğiz?
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Şöyle sadık birini bulacaksın.
Nil Anka!
En azından kafa rahat.
AT yazması...
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Suyu getiren kişi ne hissetti acaba?
Ağdacılarla yaşananlar roman olur.
Tasarımda zirve.
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