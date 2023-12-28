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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.12.2023 - 15:11

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Seda Sayan bu ilişkiyi yorumlamalı.

Seda Sayan bu ilişkiyi yorumlamalı.
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Aşksal uzaklık?

Aşksal uzaklık?
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Cidden neden böyle oluyor?

Cidden neden böyle oluyor?
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Yorumlar olmasa neye güleceğiz?

Yorumlar olmasa neye güleceğiz?
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Şöyle sadık birini bulacaksın.

Şöyle sadık birini bulacaksın.
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Nil Anka!

Nil Anka!
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Asgari ücret hakkında da söyleyenecek iki çift sözü olanlar...

En azından kafa rahat.

En azından kafa rahat.
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AT yazması...

AT yazması...
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👇

👇
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Suyu getiren kişi ne hissetti acaba?

Suyu getiren kişi ne hissetti acaba?
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Matematiği zayıf olanlar...

Ağdacılarla yaşananlar roman olur.

Ağdacılarla yaşananlar roman olur.
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Tasarımda zirve.

Tasarımda zirve.
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