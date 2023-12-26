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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.12.2023 - 17:21

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Örnek bir dostlukla başlayalım.

Örnek bir dostlukla başlayalım.
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Barışın bi' zahmet...

Barışın bi' zahmet...
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Bu hangi dil?

Bu hangi dil?
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Adı da mı kötü?

Adı da mı kötü?
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Yoksa Ümmü Gülsüm mü demeliyim?

Yoksa Ümmü Gülsüm mü demeliyim?
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Bu seviyeye çıkan olur mu? Zor.

Bu seviyeye çıkan olur mu? Zor.
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Talihsiz bir durum...

Talihsiz bir durum...
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Üstüne gitmek lazım böyle.

Üstüne gitmek lazım böyle.
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Beyaz olsun?

Beyaz olsun?
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Sen de ismini yaz.

Sen de ismini yaz.
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Bu şaka tebrik edilir.

Bu şaka tebrik edilir.
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👇

Çok acayip olaymış.

Çok acayip olaymış.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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