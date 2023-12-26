Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Örnek bir dostlukla başlayalım.
Barışın bi' zahmet...
Bu hangi dil?
Adı da mı kötü?
Yoksa Ümmü Gülsüm mü demeliyim?
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Bu seviyeye çıkan olur mu? Zor.
Talihsiz bir durum...
Üstüne gitmek lazım böyle.
Beyaz olsun?
Sen de ismini yaz.
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Bu şaka tebrik edilir.
Çok acayip olaymış.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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