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Kasiyerlerle Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Kasiyerlerle Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.12.2023 - 18:36

Sık sık markete veya alışverişe çıkanlardansanız kasiyerlerle illa bir diyalog yaşıyorsunuzdur. Günlük hayatın telaşında sadece ödeme yapmamız gereken kişilerle ilginç diyaloglar kurabiliyoruz. Tabii reelde yaşanan elbette Twitter'a da yansıyor.

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Para üstü hesabını yapamayanlarla başlayalım.

Kimi erkeklerin iç dünyası...

Kimi erkeklerin iç dünyası...
twitter.com

Bu kadar zor olmamalı.

Bu kadar zor olmamalı.
twitter.com

Anlayışlı olmak lazım.

Anlayışlı olmak lazım.
twitter.com

Biraz da Almanya'dan manzaralar...

Biraz da Almanya'dan manzaralar...
twitter.com
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Niye?

Niye?
twitter.com

Bu kadar nazik olmaya gerek var mı?

Bu kadar nazik olmaya gerek var mı?
twitter.com

Mis gibi kart halbuki.

Mis gibi kart halbuki.
twitter.com

Haklı ama.

Yaşanmış olma ihtimali?

Yaşanmış olma ihtimali?
twitter.com
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