Kasiyerlerle Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Sık sık markete veya alışverişe çıkanlardansanız kasiyerlerle illa bir diyalog yaşıyorsunuzdur. Günlük hayatın telaşında sadece ödeme yapmamız gereken kişilerle ilginç diyaloglar kurabiliyoruz. Tabii reelde yaşanan elbette Twitter'a da yansıyor.