Kasiyerlerle Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Kasiyerlerle Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Sık sık markete veya alışverişe çıkanlardansanız kasiyerlerle illa bir diyalog yaşıyorsunuzdur. Günlük hayatın telaşında sadece ödeme yapmamız gereken kişilerle ilginç diyaloglar kurabiliyoruz. Tabii reelde yaşanan elbette Twitter'a da yansıyor.
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Kimi erkeklerin iç dünyası...
Bu kadar zor olmamalı.
Anlayışlı olmak lazım.
Biraz da Almanya'dan manzaralar...
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Niye?
Bu kadar nazik olmaya gerek var mı?
Mis gibi kart halbuki.
Yaşanmış olma ihtimali?
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