Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
"Aha Dayıya Sor" Videosuyla İnternet Tarihine Geçen Fenomen Gaspçının Son Hali Şaşırttı

"Aha Dayıya Sor" Videosuyla İnternet Tarihine Geçen Fenomen Gaspçının Son Hali Şaşırttı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.12.2023 - 15:38

Türk İnternet tarihinde pek çok efsane kesit var. Genellikle unutulan kesitlerin yanında bir de unutulmayan halen daha günlük hayatta bile kalıplaşmış bazı görüntüler var. Bunlardan biri de gasp suçlamasıyla gözaltına alınırken 'Aha dayıya sor' çıkışıyla yıllarca konuşulan ve skeçlere bile malzeme olan Hüseyin Taşkıran.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Taşkıran 2015 yılında gasp suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Taşkıran 2015 yılında gasp suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

4 kere hacca gittiğini iddia eden Taşkıran dini kitaplar sattığını iddia etmişti.

2016'da yine benzer bir olayla gündeme gelmişti.

2016'da yine benzer bir olayla gündeme gelmişti.

8 yılın ardından kendisine TikTok'ta rastlandı.

8 yılın ardından kendisine TikTok'ta rastlandı.

Genellikle kutsal topraklardan paylaşım yapan fenomen TikTok'ta yaklaşık 80 bin takipçiye ulaşmış durumda.

Genellikle kutsal topraklardan paylaşım yapan fenomen TikTok'ta yaklaşık 80 bin takipçiye ulaşmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılların verdiği değişimin yanında burun operasyonu kervanına da katılmış.

Yılların verdiği değişimin yanında burun operasyonu kervanına da katılmış.

Kendi parodisini yaptığı videoları da mevcut.

👇

Meşhur videodaki polis memuru da geçtiğimiz aylarda görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Meşhur videodaki polis memuru da geçtiğimiz aylarda görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Haberin detayları için 👇

İlginizi çekecek diğer içerikler için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
12
4
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Shot

" Fenomen Gaspçı " lafa bak amk , ülkemizin vazgeçilmez gaspçısı yazsaydınız...

ketenhelva

:ddd

kerem karahan

Bu o değil

ketenhelva

estetik yapılmış, umreye gidilmiş, bunun arkası iyi değil