"Aha Dayıya Sor" Videosuyla İnternet Tarihine Geçen Fenomen Gaspçının Son Hali Şaşırttı

Türk İnternet tarihinde pek çok efsane kesit var. Genellikle unutulan kesitlerin yanında bir de unutulmayan halen daha günlük hayatta bile kalıplaşmış bazı görüntüler var. Bunlardan biri de gasp suçlamasıyla gözaltına alınırken 'Aha dayıya sor' çıkışıyla yıllarca konuşulan ve skeçlere bile malzeme olan Hüseyin Taşkıran.