"Aha Dayıya Sor" Videosuyla İnternet Tarihine Geçen Fenomen Gaspçının Son Hali Şaşırttı
"Aha Dayıya Sor" Videosuyla İnternet Tarihine Geçen Fenomen Gaspçının Son Hali Şaşırttı
Türk İnternet tarihinde pek çok efsane kesit var. Genellikle unutulan kesitlerin yanında bir de unutulmayan halen daha günlük hayatta bile kalıplaşmış bazı görüntüler var. Bunlardan biri de gasp suçlamasıyla gözaltına alınırken 'Aha dayıya sor' çıkışıyla yıllarca konuşulan ve skeçlere bile malzeme olan Hüseyin Taşkıran.
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Taşkıran 2015 yılında gasp suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
4 kere hacca gittiğini iddia eden Taşkıran dini kitaplar sattığını iddia etmişti.
2016'da yine benzer bir olayla gündeme gelmişti.
8 yılın ardından kendisine TikTok'ta rastlandı.
Genellikle kutsal topraklardan paylaşım yapan fenomen TikTok'ta yaklaşık 80 bin takipçiye ulaşmış durumda.
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Yılların verdiği değişimin yanında burun operasyonu kervanına da katılmış.
Kendi parodisini yaptığı videoları da mevcut.
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Meşhur videodaki polis memuru da geçtiğimiz aylarda görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
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" Fenomen Gaspçı " lafa bak amk , ülkemizin vazgeçilmez gaspçısı yazsaydınız...
:ddd
Bu o değil
estetik yapılmış, umreye gidilmiş, bunun arkası iyi değil