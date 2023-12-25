Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İstanbul Nişantaşı'nda 175 Milyon Liraya Satılan Dairenin Fiyatı Dudak Uçutlattı

İstanbul Nişantaşı'nda 175 Milyon Liraya Satılan Dairenin Fiyatı Dudak Uçutlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.12.2023 - 15:15

Ev fiyatları ve bu fiyatlarla birlikte kira fiyatları da fahiş şekilde arttı. Öyle bir artış ki dünyada kira maaş oranı en yüksek ülke açık ara Türkiye. Tabii bir de bu dertlerle uğraşmak zorunda kalmayan ülkenin bir diğer yüzü var ki satın aldıkları ürünler, kaldıkları evlerin fiyatlarını çoğu kişinin aklı almıyor. Son örneğimiz de sosyal medyada viral olan daire.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dairenin fiyatı 175 milyon lira.

Dairenin fiyatı 175 milyon lira.

👇

👇

Evin diğer köşeleri şöyle 👇

Evin diğer köşeleri şöyle 👇

Evin tanıtım videosu ise şurada 👇

Tabii yarı ciddi yarı şaka yollu yorumlar da geldi.

Tabii yarı ciddi yarı şaka yollu yorumlar da geldi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
E.B.

175 milyon verip havuz diye "balkondaki küvete" girmek özsaygımı yitirmeme sebep olur.

Murat Çam

DEDE SEWE BONANSA bile bu parayı vermiyor:)))))

Mehmet Erdem

170e düşer mi, iyi pazarlik yapan biri yardimci olsa