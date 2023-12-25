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Ömür Çürüten Kombin Yorumlarından Biberiye Suyundan Medet Umanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ömür Çürüten Kombin Yorumlarından Biberiye Suyundan Medet Umanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.12.2023 - 20:09

Bakalım haftaya gülerek girmemizi sağlayan paylaşımlar kimlerin elinden çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Kokina çiçeği çılgınlığıyla başlayalım.

Kokina çiçeği çılgınlığıyla başlayalım.
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Onun da mı yıldönümüymüş?

Onun da mı yıldönümüymüş?
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O arada çok şey yaşandı.

O arada çok şey yaşandı.
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👇

👇
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Abartmamak lazım.

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Matematiğin çaresiz kaldığı anlar...

Matematiğin çaresiz kaldığı anlar...
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Vücudumuzun bize oynadığı bir oyun...

Vücudumuzun bize oynadığı bir oyun...
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Kesin aşıdan.

Kesin aşıdan.
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Nasıl bir sistemse artık.

Nasıl bir sistemse artık.
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Güney yarımküredeyse?

Güney yarımküredeyse?
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Derbinin sıkıcılığı da tüm gün konuşuldu.

Doğrusu böyle değildi sanki.

Doğrusu böyle değildi sanki.
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Yarın görüşmek üzere 👋

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