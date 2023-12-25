Ömür Çürüten Kombin Yorumlarından Biberiye Suyundan Medet Umanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ömür Çürüten Kombin Yorumlarından Biberiye Suyundan Medet Umanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftaya gülerek girmemizi sağlayan paylaşımlar kimlerin elinden çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Kokina çiçeği çılgınlığıyla başlayalım.
Onun da mı yıldönümüymüş?
O arada çok şey yaşandı.
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Matematiğin çaresiz kaldığı anlar...
Vücudumuzun bize oynadığı bir oyun...
Kesin aşıdan.
Nasıl bir sistemse artık.
Güney yarımküredeyse?
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Doğrusu böyle değildi sanki.
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