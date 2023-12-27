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Ütüyü Fişte Unutma Korkusundan 12.500 Liralık Melike Şahin Konserine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ütüyü Fişte Unutma Korkusundan 12.500 Liralık Melike Şahin Konserine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.12.2023 - 20:03

Bakalım Çarşamba günü Twitter'da neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Var mı böyle yapan?

Var mı böyle yapan?
twitter.com

Artık kafaya takmazsın.

Artık kafaya takmazsın.
twitter.com

Pembe ve simli...

Pembe ve simli...
twitter.com
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Biraz hanımcılık.

Biraz hanımcılık.
twitter.com

Bütçe yorgun.

Bütçe yorgun.
twitter.com

Atmış oldun.

Atmış oldun.
twitter.com

Bir de yazı tipi...

Bir de yazı tipi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Biraz da Almanca...

Biraz da Almanca...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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Samsung un en güzel modeli benim için not serisiydi not 5'şi severek kullandım zamanında çok kaliteli bir telefondu