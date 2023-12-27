Ütüyü Fişte Unutma Korkusundan 12.500 Liralık Melike Şahin Konserine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ütüyü Fişte Unutma Korkusundan 12.500 Liralık Melike Şahin Konserine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter'da neler dönmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Var mı böyle yapan?
Artık kafaya takmazsın.
Pembe ve simli...
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Biraz hanımcılık.
Bütçe yorgun.
Atmış oldun.
Bir de yazı tipi...
👇
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Biraz da Almanca...
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Samsung un en güzel modeli benim için not serisiydi not 5'şi severek kullandım zamanında çok kaliteli bir telefondu