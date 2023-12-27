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Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un Polemiği Goygoycuların Diline Düşünce Cannes Gövdeyi Götürdü!

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un Polemiği Goygoycuların Diline Düşünce Cannes Gövdeyi Götürdü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 17:22

Ünlü yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki gerilim yıllardır bitmiyor. Son olarak Hayat filmiyle seyirci karşısına çıkan Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayarak kendisini ağır sözlerle eleştirdi. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Ceylan'dan ise yanıt gecikmedi. 

Yönetmenlerin Cannes davasıyla goygoyculara da gün doğdu tabii!

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Ülkemizin iki değerli yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki polemik yıllardır sürüyor.

Ülkemizin iki değerli yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki polemik yıllardır sürüyor.

Her ne kadar bu polemiğe dair bugüne kadar pek gelişme yaşanmasa da yeni filmiyle seyirci karşısına çıkan Zeki Demirkubuz, yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Zeki Demirkubuz, yaptığı açıklamalarda Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahsetti.

Zeki Demirkubuz, yaptığı açıklamalarda Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahsetti.

2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini söyleyen Demirkubuz, hiçbir zaman arkadaş olmadıklarının da altını çizdi.

'Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı.'

Demirkubuz'un "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek." dediği Ceylan ise tam 3 yıl aranın ardından sosyal medyadaki sesizliğini bozdu.

Demirkubuz'un "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek." dediği Ceylan ise tam 3 yıl aranın ardından sosyal medyadaki sesizliğini bozdu.

Demirkubuz'un 'Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Konu başka yerlere gider. Bu ülkenin en sevdiği şeylerden biri unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kâr kalmıyor. Biraz düşüneceksin' dediği Ceylan, bu sözlerin altında kalmadı desek yeridir.

"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil."

"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil."

Nuri Bilge Ceylan, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ceylan, 'Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında...' ifadelerini kullandı.

Ceylan'ın bu açıklamasına Demirkubuz'dan yeni bir daha geldi.

Anlaşılan o ki iki ünlü yönetmen arasındaki bu "Cannes davası" bir süre daha devam edecek.

Anlaşılan o ki iki ünlü yönetmen arasındaki bu "Cannes davası" bir süre daha devam edecek.

Bu tartışmanın nereye gideceği, kimin haklı, kimin haksız olduğu apayrı bir konu. Fakat kesin olan bir şey var ki o da bu tartışmalardan goygoyculara bolca malzeme çıktığı!

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Başta "Cannes Davası" olmak üzere sosyal medya kullanıcıları bu polemikte bir hayli yaratıcıydı doğrusu!

Başta "Cannes Davası" olmak üzere sosyal medya kullanıcıları bu polemikte bir hayli yaratıcıydı doğrusu!
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Atıldı. Attık.

Atıldı. Attık.
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Böyle bir filmde kimin oynayacağı ise merak konusu! 😂

Böyle bir filmde kimin oynayacağı ise merak konusu! 😂
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Yapılmayan Cannes esprisi kaldıysa, buyurun yorumlara! 😂

Yapılmayan Cannes esprisi kaldıysa, buyurun yorumlara! 😂
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ekrem yerke

"Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayarak kendisini ağır sözlerle eleştirdi" Bu açıklama bile neyin ne olduğunu açıklıyor; ge... Devamını Gör

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Başarılı insanlar çıtayı mahallede anlaşamayan 2 adamın çizgisine indirince hoş durmuyor