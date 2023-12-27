Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un Polemiği Goygoycuların Diline Düşünce Cannes Gövdeyi Götürdü!
Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un Polemiği Goygoycuların Diline Düşünce Cannes Gövdeyi Götürdü!
Ünlü yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki gerilim yıllardır bitmiyor. Son olarak Hayat filmiyle seyirci karşısına çıkan Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayarak kendisini ağır sözlerle eleştirdi. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Ceylan'dan ise yanıt gecikmedi.
Yönetmenlerin Cannes davasıyla goygoyculara da gün doğdu tabii!
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Ülkemizin iki değerli yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki polemik yıllardır sürüyor.
Zeki Demirkubuz, yaptığı açıklamalarda Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahsetti.
Demirkubuz'un "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek." dediği Ceylan ise tam 3 yıl aranın ardından sosyal medyadaki sesizliğini bozdu.
"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil."
Anlaşılan o ki iki ünlü yönetmen arasındaki bu "Cannes davası" bir süre daha devam edecek.
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Başta "Cannes Davası" olmak üzere sosyal medya kullanıcıları bu polemikte bir hayli yaratıcıydı doğrusu!
Atıldı. Attık.
Böyle bir filmde kimin oynayacağı ise merak konusu! 😂
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Yapılmayan Cannes esprisi kaldıysa, buyurun yorumlara! 😂
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