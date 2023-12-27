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Bir Bakışıyla Milyonlarca Şey Anlatan Sinsi Kedinin Fotoğrafı Tespitlerin Mezesi Oldu

Bir Bakışıyla Milyonlarca Şey Anlatan Sinsi Kedinin Fotoğrafı Tespitlerin Mezesi Oldu

Twitter
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 12:14

Twitter'da birkaç gündür dolaşan kedi fotoğrafı herkesi güldürmeyi başardı. Çok sevdiğimiz patili dostlarımızdan olan bu kedi, sinsi yüz ifadesiyle birbirinden komik tespitlerin hedefi oldu.

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Bir kedi fotoğrafı nelere benzetilebilir, kimleri andırabilir diye merak ediyorsanız Twitter'da kullanıcıların yaptıkları tespitleri mutlaka görmeniz gerekir!

Bir kedi fotoğrafı nelere benzetilebilir, kimleri andırabilir diye merak ediyorsanız Twitter'da kullanıcıların yaptıkları tespitleri mutlaka görmeniz gerekir!
twitter.com

Yılbaşı ağacı hırkasıyla poz veren bu kedinin bakışları size aklınızın alamayacağı anlamlar sunacak. 😂

1. Felsefeci yani? 😂

1. Felsefeci yani? 😂
twitter.com

2. Herkes gizli saklı konularına dikkat etsin, bu kedi biliyor gibi.

2. Herkes gizli saklı konularına dikkat etsin, bu kedi biliyor gibi.
twitter.com

3. Hocam çok sorgulamasak olur mu...

3. Hocam çok sorgulamasak olur mu...
twitter.com

4. Gözlerime bak ve doğruyu söyle, yanlış yere bakıyorsun!

4. Gözlerime bak ve doğruyu söyle, yanlış yere bakıyorsun!
twitter.com
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5. Hiçbir şeyin vermediği kadar keyif veren o an...

5. Hiçbir şeyin vermediği kadar keyif veren o an...
twitter.com

6. Tanıdınız di mi?

6. Tanıdınız di mi?
twitter.com

7. Birebir aynı yüz ifadesi...

7. Birebir aynı yüz ifadesi...
twitter.com

8. El şakalarını azaltalım. 😂

8. El şakalarını azaltalım. 😂
twitter.com

9. Neler yaşadık, sen biliyorsun.

9. Neler yaşadık, sen biliyorsun.
twitter.com
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10. Çabana sağlık. 😂

10. Çabana sağlık. 😂
twitter.com

11. O heyecanlı ve sinsi bekleyiş.

11. O heyecanlı ve sinsi bekleyiş.
twitter.com

12. Acaba?

12. Acaba?
twitter.com

13. Buna hazırlıksız yakalandık.

13. Buna hazırlıksız yakalandık.
twitter.com

14. Türbe yeşili kıyafetindendir.

14. Türbe yeşili kıyafetindendir.
twitter.com
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15. Anlamadım kar tanesi...

15. Anlamadım kar tanesi...
twitter.com

16. Ne? 😂

16. Ne? 😂
twitter.com

17. Trabzonlu kedi.

17. Trabzonlu kedi.
twitter.com

18. 😂

18. 😂
twitter.com

19. Gülüşleri benziyor gibi. 😂

19. Gülüşleri benziyor gibi. 😂
twitter.com
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20. Kardeşler kötüsünüz.

20. Kardeşler kötüsünüz.
twitter.com

21. Hangi film karakteriydi bu?

21. Hangi film karakteriydi bu?
twitter.com

22. Tespitlerin sonu gelmiyor, hepsi de birbirinden doğru. 😂

22. Tespitlerin sonu gelmiyor, hepsi de birbirinden doğru. 😂
twitter.com

Sizin benzettiğiniz biri oldu mu?

Tekrar bakın ve düşünün. 😂

Tekrar bakın ve düşünün. 😂

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