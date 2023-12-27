Bir Bakışıyla Milyonlarca Şey Anlatan Sinsi Kedinin Fotoğrafı Tespitlerin Mezesi Oldu
Bir Bakışıyla Milyonlarca Şey Anlatan Sinsi Kedinin Fotoğrafı Tespitlerin Mezesi Oldu
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Bir kedi fotoğrafı nelere benzetilebilir, kimleri andırabilir diye merak ediyorsanız Twitter'da kullanıcıların yaptıkları tespitleri mutlaka görmeniz gerekir!
1. Felsefeci yani? 😂
2. Herkes gizli saklı konularına dikkat etsin, bu kedi biliyor gibi.
3. Hocam çok sorgulamasak olur mu...
4. Gözlerime bak ve doğruyu söyle, yanlış yere bakıyorsun!
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5. Hiçbir şeyin vermediği kadar keyif veren o an...
6. Tanıdınız di mi?
7. Birebir aynı yüz ifadesi...
8. El şakalarını azaltalım. 😂
9. Neler yaşadık, sen biliyorsun.
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10. Çabana sağlık. 😂
11. O heyecanlı ve sinsi bekleyiş.
12. Acaba?
13. Buna hazırlıksız yakalandık.
14. Türbe yeşili kıyafetindendir.
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15. Anlamadım kar tanesi...
16. Ne? 😂
17. Trabzonlu kedi.
18. 😂
19. Gülüşleri benziyor gibi. 😂
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20. Kardeşler kötüsünüz.
21. Hangi film karakteriydi bu?
22. Tespitlerin sonu gelmiyor, hepsi de birbirinden doğru. 😂
Tekrar bakın ve düşünün. 😂
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