Kendisini Hedef Gösteren Kişiye Anladığı Dilden Cevap Veren Kadına Destek Yağdı

Son zamanlarda sosyal medyada kadınlar belli bir grup tarafından dünya görüşü, giyim tarzı farketmeksizin zorbalanıyor, linç ediliyor, adresleri çalıştıkları yerler ifşa ediliyor, hatta siyasi atmosferin verdiği konforla bu kişilerin paylaşımları adli olaylara dönüşüp tutuklamalar gözaltılar bile yapılıyor. Ancak bu kez sosyal medyada zorbalanmak isteyen bir kadın sessiz kalmadı.