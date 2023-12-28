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Kendisini Hedef Gösteren Kişiye Anladığı Dilden Cevap Veren Kadına Destek Yağdı

Kendisini Hedef Gösteren Kişiye Anladığı Dilden Cevap Veren Kadına Destek Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.12.2023 - 13:28

Son zamanlarda sosyal medyada kadınlar belli bir grup tarafından dünya görüşü, giyim tarzı farketmeksizin zorbalanıyor, linç ediliyor, adresleri çalıştıkları yerler ifşa ediliyor, hatta siyasi atmosferin verdiği konforla bu kişilerin paylaşımları adli olaylara dönüşüp tutuklamalar gözaltılar bile yapılıyor. Ancak bu kez sosyal medyada zorbalanmak isteyen bir kadın sessiz kalmadı.

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Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya fenomenine çıktığı bir tatil nedeniyle ağır hakaretler edilmiş, sağlık bilgileri, telefon numarası ifşa edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya fenomenine çıktığı bir tatil nedeniyle ağır hakaretler edilmiş, sağlık bilgileri, telefon numarası ifşa edilmişti.

Başka bir Twitter kullanıcısı son günlerde alışık olduğumuz gibi bir kadını tarzından ve düşüncelerinden dolayı linç etmeye kalktı.

Başka bir Twitter kullanıcısı son günlerde alışık olduğumuz gibi bir kadını tarzından ve düşüncelerinden dolayı linç etmeye kalktı.

Videodaki kişiden yanıt gecikmedi.

Videodaki kişiden yanıt gecikmedi.

Yanıtın etkileri de oldu.

Yanıtın etkileri de oldu.
twitter.com

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twitter.com

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