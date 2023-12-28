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'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' Olayını Farklı Dillere Çevirerek Goygoy Seviyesini Arşa Çıkaran TikTok Kullanıcıları

'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' Olayını Farklı Dillere Çevirerek Goygoy Seviyesini Arşa Çıkaran TikTok Kullanıcıları

Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 11:24

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Televizyon tarihimizin en efsane olaylarından birisi olan ve son günlerde yeniden gün yüzüne çıkan 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayı ile ilgili yapılan mizahlar bitmek bilmiyor.

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2015 yılında Bu Tarz Benim Yarışması'nda yaşanan 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayında, yarışmacı İdil Naz Kaluç, Nil Anka isimli yarışmacıya "Nil Anka mı diyim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm?" demişti.

2015 yılında Bu Tarz Benim Yarışması'nda yaşanan 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayında, yarışmacı İdil Naz Kaluç, Nil Anka isimli yarışmacıya "Nil Anka mı diyim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm?" demişti.

Yaşanan o olay üzerinden yıllar geçmesine rağmen her gündeme geldiğinde binlerce insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son günlerde de çeşitli şekillerde akım olarak karşımıza çıkıyor.

Yaşanan o olay üzerinden yıllar geçmesine rağmen her gündeme geldiğinde binlerce insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son günlerde de çeşitli şekillerde akım olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdi ise 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayında mizahı arşa çıkaran TikTok kullanıcıları, canlı yayında yaşanan o tartışma anlarında söylenen cümleleri farklı dillere çevirerek viral oldular.

Şimdi ise 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayında mizahı arşa çıkaran TikTok kullanıcıları, canlı yayında yaşanan o tartışma anlarında söylenen cümleleri farklı dillere çevirerek viral oldular.

"@imsofrickinsickandtired" isimli kullanıcı o tartışmayı Almancaya çevirdi: 👇

"@@notnoches" isimli kullanıcı ise Çinceye: 👇

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Aynı zamanda da Rusçaya: 👇

"@cocacolaayisi" isimli kullanıcı ise İngilizceye: 👇

"@iclaliano" isimli kullanıcı ise adeta şov yaparak o olayı 8 farklı dile çevirdi: 👇

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azattiq

İlk videodaki kızın iticiliği...

A. A.

Sizi bu hale getirenin amk,,,

Boncuk Mavisoy

Bu ne anlamadım.