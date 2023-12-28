'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' Olayını Farklı Dillere Çevirerek Goygoy Seviyesini Arşa Çıkaran TikTok Kullanıcıları

Televizyon tarihimizin en efsane olaylarından birisi olan ve son günlerde yeniden gün yüzüne çıkan 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayı ile ilgili yapılan mizahlar bitmek bilmiyor.
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2015 yılında Bu Tarz Benim Yarışması'nda yaşanan 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayında, yarışmacı İdil Naz Kaluç, Nil Anka isimli yarışmacıya "Nil Anka mı diyim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm?" demişti.
Yaşanan o olay üzerinden yıllar geçmesine rağmen her gündeme geldiğinde binlerce insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son günlerde de çeşitli şekillerde akım olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi ise 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayında mizahı arşa çıkaran TikTok kullanıcıları, canlı yayında yaşanan o tartışma anlarında söylenen cümleleri farklı dillere çevirerek viral oldular.
"@imsofrickinsickandtired" isimli kullanıcı o tartışmayı Almancaya çevirdi: 👇
"@@notnoches" isimli kullanıcı ise Çinceye: 👇
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Aynı zamanda da Rusçaya: 👇
"@cocacolaayisi" isimli kullanıcı ise İngilizceye: 👇
"@iclaliano" isimli kullanıcı ise adeta şov yaparak o olayı 8 farklı dile çevirdi: 👇
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İlk videodaki kızın iticiliği...
Sizi bu hale getirenin amk,,,
Bu ne anlamadım.