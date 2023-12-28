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Asgari Ücretteki 2 Lirayla Alınabilecek Ürünler ve Yapılabilecek Yemek Tarifi

Asgari Ücretteki 2 Lirayla Alınabilecek Ürünler ve Yapılabilecek Yemek Tarifi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.12.2023 - 11:50

2024 yılı asgari ücreti belli oldu. 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrette 2 liranın konumunu merak edenler için alınabilecek ürünleri ve yapılabilecek yemeği bulduk.

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Asgari ücret belirlendi ve aylardır süren tartışmalar son buldu. 2024 yılında "tek zam" yapılacağı tartışmaları eşliğinde asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 TL olması zamdan çok 2 lirayla gündeme geldi.

Asgari ücret belirlendi ve aylardır süren tartışmalar son buldu. 2024 yılında "tek zam" yapılacağı tartışmaları eşliğinde asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 TL olması zamdan çok 2 lirayla gündeme geldi.

20233 Temmuz ayında 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 17 bin 2 TL'ye çıkarken, geçen yıla oranla yüzde 100 zamlandı. Anlık kur üzerinden de 577 dolar oldu.

20233 Temmuz ayında 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 17 bin 2 TL'ye çıkarken, geçen yıla oranla yüzde 100 zamlandı. Anlık kur üzerinden de 577 dolar oldu.

Asgari ücretin detayları burada.

2 Liranın bordrodaki yalnızlığı da burada.

2 TL'yi harcamadan her ay kenara atarsanız, günümüzdeki mevduat oranının yüzde 50 olmasından yola çıkarak, 10 yıl sonra bileşik faizle oluşan birikimin gücünü de hafife almıyoruz. Tabi 10 yıl boyunca faizin aynı kalması koşuluyla enflasyonist değere bakmıyoruz.

2 TL'yi harcamadan her ay kenara atarsanız, günümüzdeki mevduat oranının yüzde 50 olmasından yola çıkarak, 10 yıl sonra bileşik faizle oluşan birikimin gücünü de hafife almıyoruz. Tabi 10 yıl boyunca faizin aynı kalması koşuluyla enflasyonist değere bakmıyoruz.

2 lira anapara ile başladığımız yıllık %50 faiz üzerinden her ay 2 TL'nin eklendiği hesapta 1 yıllık dönemlerde faiz hesaplanmak suretiyle 10 yıl vadeyle faizlendirildiğinde, vade sonunda getireceği hesabınızda 6 bin 655 TL olur.

Diyelim ki enflasyon var, ben tüketimi öne çekerim ya da tüketirim TL'de kalmam diyenler için tüketim ürünü olarak marketlerde ve AVM'lerde denk geldiğimiz bu sakız otomatları var.

Diyelim ki enflasyon var, ben tüketimi öne çekerim ya da tüketirim TL'de kalmam diyenler için tüketim ürünü olarak marketlerde ve AVM'lerde denk geldiğimiz bu sakız otomatları var.

Dolar almak isteyenler için 0,068 dolar karşılığında oluyor.

Dolar almak isteyenler için 0,068 dolar karşılığında oluyor.
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2 Lira ile yapılacak yemek tarifimiz de burada. Afiyet olsun.

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