Asgari Ücretteki 2 Lirayla Alınabilecek Ürünler ve Yapılabilecek Yemek Tarifi
Asgari Ücretteki 2 Lirayla Alınabilecek Ürünler ve Yapılabilecek Yemek Tarifi
2024 yılı asgari ücreti belli oldu. 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrette 2 liranın konumunu merak edenler için alınabilecek ürünleri ve yapılabilecek yemeği bulduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Asgari ücret belirlendi ve aylardır süren tartışmalar son buldu. 2024 yılında "tek zam" yapılacağı tartışmaları eşliğinde asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 TL olması zamdan çok 2 lirayla gündeme geldi.
20233 Temmuz ayında 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 17 bin 2 TL'ye çıkarken, geçen yıla oranla yüzde 100 zamlandı. Anlık kur üzerinden de 577 dolar oldu.
2 TL'yi harcamadan her ay kenara atarsanız, günümüzdeki mevduat oranının yüzde 50 olmasından yola çıkarak, 10 yıl sonra bileşik faizle oluşan birikimin gücünü de hafife almıyoruz. Tabi 10 yıl boyunca faizin aynı kalması koşuluyla enflasyonist değere bakmıyoruz.
Diyelim ki enflasyon var, ben tüketimi öne çekerim ya da tüketirim TL'de kalmam diyenler için tüketim ürünü olarak marketlerde ve AVM'lerde denk geldiğimiz bu sakız otomatları var.
Dolar almak isteyenler için 0,068 dolar karşılığında oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2 Lira ile yapılacak yemek tarifimiz de burada. Afiyet olsun.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda