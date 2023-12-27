Yeni Asgari Ücret Sonrası Gündeme Gelen Sahne: 3 Bin Yıl Sonra Bisiklet!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üçüncü toplantısını yaptı ve yeni yılda asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağını açıkladı. Yeni asgari ücret ile birlikte sosyal medyada da birçok şey paylaşıldı. Kemal Sunal’ın en sevilen yapımlarından biri olan Atla Gel Şaban filmindeki bir sahne de gündem oldu.