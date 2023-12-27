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Yeni Asgari Ücret Sonrası Gündeme Gelen Sahne: 3 Bin Yıl Sonra Bisiklet!

Yeni Asgari Ücret Sonrası Gündeme Gelen Sahne: 3 Bin Yıl Sonra Bisiklet!

Asgari Ücret
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 23:36 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 00:48

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üçüncü toplantısını yaptı ve yeni yılda asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağını açıkladı. Yeni asgari ücret ile birlikte sosyal medyada da birçok şey paylaşıldı. Kemal Sunal’ın en sevilen yapımlarından biri olan Atla Gel Şaban filmindeki bir sahne de gündem oldu.

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Bu yıl sadece 1 kere zamlanacağı açıklanan asgari ücrete yaklaşık olarak yüzde 50 zam yapıldı ve yeni rakam 17 bin 2 lira oldu.

Bu yıl sadece 1 kere zamlanacağı açıklanan asgari ücrete yaklaşık olarak yüzde 50 zam yapıldı ve yeni rakam 17 bin 2 lira oldu.

Her ne kadar oran olarak bakıldığıda zam oranı iyi görünse de ülkedeki yüksek enflasyon sebebiyle asgari ücretin alım gücünün kısa zamanda düşeceği tahmin ediliyor.

Her ne kadar oran olarak bakıldığıda zam oranı iyi görünse de ülkedeki yüksek enflasyon sebebiyle asgari ücretin alım gücünün kısa zamanda düşeceği tahmin ediliyor.

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Usta oyuncu Kemal Sunal’ın Atla Gel Şaban filmindeki bir sahnede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın Atla Gel Şaban filmindeki bir sahnede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı

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newhomes5

Ermeni bahceli

newhomes5

Birde ibne kendisi

Malum Şahıs

yıkılmadan önceki bir ortadoğu ülkesi gibi mevcut döngü 5 sene daha böyle devam edecek. hayal edin ne güzel şeyler olacağını 2028 e kadar yaşayanlar fiyatlar... Devamını Gör

newhomes5

Bir ermeni in bir gurcu c8ngene in line Bakar hale geldi vatandas

newhomes5

Ermeni bunak ibnnne bahceli ye Ve Gurcu hirsiz bash pezevenk e bu devlet nasil teslim edilir la?