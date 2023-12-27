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Asgari Ücret, Kira Artışları Yerine Gençler Başkasının Eşinin Tatile Gitmesiyle İlgilenince Tepki Gecikmedi

Asgari Ücret, Kira Artışları Yerine Gençler Başkasının Eşinin Tatile Gitmesiyle İlgilenince Tepki Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 15:38

Ülkemizde gençlerin ekonomiyle son yıllarda iyiden iyiye dert sahibi olması, son günlerin sosyal medyadaki 'önemli' konusu tatile giden eşin gündem olmasıyla başkalarını da dert sahibi yaptı.

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Türkiye'de gençler son yıllarda artan ekonomik sıkıntılarla sorunlar yaşarken, özellikle yolunu bulanların ve kalifiye olanların yurt dışına gitmesiyle de gündem değişiyor.

Türkiye'de gençler son yıllarda artan ekonomik sıkıntılarla sorunlar yaşarken, özellikle yolunu bulanların ve kalifiye olanların yurt dışına gitmesiyle de gündem değişiyor.

Ancak son günlerde sosyal medyada 'başka derdimiz yokmuş gibi, dert edinilen' konular gençlerin önceliklerini de sorgulattı.

Gençlerin derdi geçimden öteye geçerek, hayata adıma atmayı zorlaştırırken, son günlerde sosyal medyayı meşgul eden konular da bu ortamda eleştiriden nasibini aldı.

Gençlerin derdi geçimden öteye geçerek, hayata adıma atmayı zorlaştırırken, son günlerde sosyal medyayı meşgul eden konular da bu ortamda eleştiriden nasibini aldı.
twitter.com

Kimileri gençlerin gerçeklerden kaçtığını söylerken,

Kimileri gençlerin gerçeklerden kaçtığını söylerken,
twitter.com

Kimileri de gerçeklerle yeterince meşgul olduklarını az bir zamanlarını da buna ayırdıklarını iddia etti.

Kimileri de gerçeklerle yeterince meşgul olduklarını az bir zamanlarını da buna ayırdıklarını iddia etti.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com
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Sizce gençler bu dertlerden sıkıldı mı?

Sizce gençler bu dertlerden sıkıldı mı?
twitter.com
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Yoksa gerçeklerden mi kaçıyorlar?

Yoksa gerçeklerden mi kaçıyorlar?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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