Asgari Ücret, Kira Artışları Yerine Gençler Başkasının Eşinin Tatile Gitmesiyle İlgilenince Tepki Gecikmedi
Asgari Ücret, Kira Artışları Yerine Gençler Başkasının Eşinin Tatile Gitmesiyle İlgilenince Tepki Gecikmedi
Ülkemizde gençlerin ekonomiyle son yıllarda iyiden iyiye dert sahibi olması, son günlerin sosyal medyadaki 'önemli' konusu tatile giden eşin gündem olmasıyla başkalarını da dert sahibi yaptı.
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Türkiye'de gençler son yıllarda artan ekonomik sıkıntılarla sorunlar yaşarken, özellikle yolunu bulanların ve kalifiye olanların yurt dışına gitmesiyle de gündem değişiyor.
Gençlerin derdi geçimden öteye geçerek, hayata adıma atmayı zorlaştırırken, son günlerde sosyal medyayı meşgul eden konular da bu ortamda eleştiriden nasibini aldı.
Kimileri gençlerin gerçeklerden kaçtığını söylerken,
Kimileri de gerçeklerle yeterince meşgul olduklarını az bir zamanlarını da buna ayırdıklarını iddia etti.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce gençler bu dertlerden sıkıldı mı?
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Yoksa gerçeklerden mi kaçıyorlar?
Yorumlara bekliyoruz.
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