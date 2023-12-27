İşçi Daha Çok Kazanmaya Başladı! Eğitim ve Maaş Arasındaki İlişki Kopuyor

Yaş gruplarına göre de en çok aylık ücreti 35-44 yaş aralığı alırken, tecrübe ve gençliği birleştiği bir dönem olması dikkat çekerken, 45-54 yaş arası 30-34 yaş arasından daha az kazanırken, en az ücreti ise 29 yaş altı kazandı.

İşletmeler büyüdükçe alınan ortalama kazançların da büyüdüğü gözlenirken, kıdem yılına göre ücretlerde, işe yeni girenlerin aylık ücreti, 20 ve üzeri yıllık kıdemi bulunanların aylık ortalama ücretinin yarısı kadar oldu.