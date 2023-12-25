TÜİK En Çok Kazanan Sektörleri Açıkladı: Erkekler Kadınlara Fark Attı
TÜİK En Çok Kazanan Sektörleri Açıkladı: Erkekler Kadınlara Fark Attı
TÜİK 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri raporunu açıkladı. Verilere göre 2022'de kişi başı aylık ortalama kazanç 12 bin 450 TL olurken, en çok kazanan sektörler, sigorta ve finans oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 TL olarak gerçekleşirken, 2022 yılında saatlik ortalama brüt ücret-maaş ücreti erkeklerde 54,4 TL, kadınlarda 57,4 TL oldu.
2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt ücret-maaş aldı.
Yıllık ortalama brüt kazanç 144.390 TL oldu.
En yüksek kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti.
En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.
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Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, gayrimenkul faaliyetlerinde erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleşti.
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları en düşük kazancı elde etti.
Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti.
Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm meslek gruplarında erkek lehine gerçekleşti.
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Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Kadın erkek aynı işi yapsa da özel sektörde erkeklere daha fazla maaş veriyorlar, gözlerimle şahidim. Sırf bu yüzden işi... Devamını Gör