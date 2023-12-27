Bakanın Kişi Başı Gelirin 12 Bin 500 Dolar Olacağı Açıklaması Yorumlara Neden Oldu

Bakan Bolat, '2024 yılından umutluyuz. Dünyadaki siyasi tablo, savaşlar ve ekonomik tablo belli. Buna rağmen azim ve şevk ile çalışmaya devam edeceğiz. Orta vadeli program iyi işliyor. Makro hedeflerin neredeyse tamamı tuttu. İşsizlik oranında yüzde 8,5'e geriledik. Bu, büyük bir başarı. İstihdam sayımız ise 32 milyona yükseldi.' açıklamalarını da yaptı.