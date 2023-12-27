Bakanın Kişi Başı Gelirin 12 Bin 500 Dolar Olacağı Açıklaması Yorumlara Neden Oldu
Bakanın Kişi Başı Gelirin 12 Bin 500 Dolar Olacağı Açıklaması Yorumlara Neden Oldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek' sözleri sosyal medyada yankılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracat Seferberliği Zirvesi' programında, pandemiyle piyasalarda ciddi anlamda stokçuluk ve fırsatçılık olduğunu belirtirken, "2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek" açıklamaları ise ilgi çekti.
12 bin 500 dolarlık kişi başı geliri duyan sosyal medya ahalisi ise yorumlarını esirgemedi.
TÜİK'in açıkladığı ortalama kazancın 2022 yılında 12 bin TL seviyesinde olmasıyla,
Yaklaşık 30 TL olan dolar kuru karşılaştırılınca
Gelirinin kalan kısmının nerede olduğunu da merak edenler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz b12 bin 500 dolarlık gelir için ne dersiniz?
Yakın dönemde ulaşabilir miyiz?
Yorumlara bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda