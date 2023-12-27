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Bakanın Kişi Başı Gelirin 12 Bin 500 Dolar Olacağı Açıklaması Yorumlara Neden Oldu

Bakanın Kişi Başı Gelirin 12 Bin 500 Dolar Olacağı Açıklaması Yorumlara Neden Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 15:25

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek' sözleri sosyal medyada yankılandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracat Seferberliği Zirvesi' programında, pandemiyle piyasalarda ciddi anlamda stokçuluk ve fırsatçılık olduğunu belirtirken, "2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek" açıklamaları ise ilgi çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracat Seferberliği Zirvesi' programında, pandemiyle piyasalarda ciddi anlamda stokçuluk ve fırsatçılık olduğunu belirtirken, "2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek" açıklamaları ise ilgi çekti.

Bakan Bolat, '2024 yılından umutluyuz. Dünyadaki siyasi tablo, savaşlar ve ekonomik tablo belli. Buna rağmen azim ve şevk ile çalışmaya devam edeceğiz. Orta vadeli program iyi işliyor. Makro hedeflerin neredeyse tamamı tuttu. İşsizlik oranında yüzde 8,5'e geriledik. Bu, büyük bir başarı. İstihdam sayımız ise 32 milyona yükseldi.' açıklamalarını da yaptı.

12 bin 500 dolarlık kişi başı geliri duyan sosyal medya ahalisi ise yorumlarını esirgemedi.

12 bin 500 dolarlık kişi başı geliri duyan sosyal medya ahalisi ise yorumlarını esirgemedi.
twitter.com

TÜİK'in açıkladığı ortalama kazancın 2022 yılında 12 bin TL seviyesinde olmasıyla,

TÜİK'in açıkladığı ortalama kazancın 2022 yılında 12 bin TL seviyesinde olmasıyla,
twitter.com

Yaklaşık 30 TL olan dolar kuru karşılaştırılınca

Yaklaşık 30 TL olan dolar kuru karşılaştırılınca
twitter.com

Gelirinin kalan kısmının nerede olduğunu da merak edenler oldu.

Gelirinin kalan kısmının nerede olduğunu da merak edenler oldu.
twitter.com
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Siz b12 bin 500 dolarlık gelir için ne dersiniz?

Siz b12 bin 500 dolarlık gelir için ne dersiniz?
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Yakın dönemde ulaşabilir miyiz?

Yakın dönemde ulaşabilir miyiz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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