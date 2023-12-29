Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım yılın son haftalık eğlenceli tweet derlememizin konukları hangi paylaşımlar oldu?
İyi eğlenceler 🚀
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Bir tebrikle başlayalım.
Kelime şakasıyla devam ediyoruz.
Bu yaşta bu form...
Biraz seri olalım.
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Pelinsu gibi bir şey mi sandı acaba?
Olmadı sanki?
Rambo Okan mısın kardeşim?
Aman sinir krizine girmesin de...
Ümmü Gülsümlere hep aynı şaka yapılıyor.
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Temkin gibi temkin.
Saygınlık böyle olur.
İşte bu!
Hem de kapaksız.
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Sırf şu şaka için evlenilir.
En popüleriyle kapatalım.
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