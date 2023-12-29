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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.12.2023 - 17:19

Bakalım yılın son haftalık eğlenceli tweet derlememizin konukları hangi paylaşımlar oldu?

İyi eğlenceler 🚀

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Bir tebrikle başlayalım.

Bir tebrikle başlayalım.
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Kelime şakasıyla devam ediyoruz.

Kelime şakasıyla devam ediyoruz.
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Çok acayip ikili

Bu yaşta bu form...

Bu yaşta bu form...
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Biraz seri olalım.

Biraz seri olalım.
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Pelinsu gibi bir şey mi sandı acaba?

Pelinsu gibi bir şey mi sandı acaba?
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Olmadı sanki?

Olmadı sanki?
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Rambo Okan mısın kardeşim?

Rambo Okan mısın kardeşim?
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Aman sinir krizine girmesin de...

Aman sinir krizine girmesin de...
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Ümmü Gülsümlere hep aynı şaka yapılıyor.

Ümmü Gülsümlere hep aynı şaka yapılıyor.
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Temkin gibi temkin.

Temkin gibi temkin.
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Saygınlık böyle olur.

Saygınlık böyle olur.
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Malum asgari ücrete zam gelince...

İşte bu!

İşte bu!
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Hem de kapaksız.

Hem de kapaksız.
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Sırf şu şaka için evlenilir.

Sırf şu şaka için evlenilir.
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En popüleriyle kapatalım.

En popüleriyle kapatalım.
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