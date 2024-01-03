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Sıkıntılı Kişi İtemlerinden Manitanın Bedellisine Katkıda Bulunanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sıkıntılı Kişi İtemlerinden Manitanın Bedellisine Katkıda Bulunanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.01.2024 - 19:35

Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hatlar karıştı.

Hatlar karıştı.

Uzun bakışmalar...

Uzun bakışmalar...
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Zam pazarlıkları başladı.

Zam pazarlıkları başladı.
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Yapmayan yoktur.

Yapmayan yoktur.
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👇

Fena fikir değil.

Fena fikir değil.
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İddialı bir tespit!

İddialı bir tespit!
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Karşı atak!

Karşı atak!
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Davuk!

Davuk!
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Sıfır kompleks!

Sıfır kompleks!
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Asgari ücretteki 2 lira...

Asgari ücretteki 2 lira...
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👇

👇
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Hiç enerjileri bitmezdi.

Hiç enerjileri bitmezdi.
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