Sıkıntılı Kişi İtemlerinden Manitanın Bedellisine Katkıda Bulunanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sıkıntılı Kişi İtemlerinden Manitanın Bedellisine Katkıda Bulunanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Hatlar karıştı.
Uzun bakışmalar...
Zam pazarlıkları başladı.
Yapmayan yoktur.
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Fena fikir değil.
İddialı bir tespit!
Karşı atak!
Davuk!
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Sıfır kompleks!
Asgari ücretteki 2 lira...
👇
Hiç enerjileri bitmezdi.
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