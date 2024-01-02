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Dua Lipa'nın Yeni İmajından Masa Altında 12 Üzüm Yiyip Dilek Dileyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dua Lipa'nın Yeni İmajından Masa Altında 12 Üzüm Yiyip Dilek Dileyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.01.2024 - 19:30

Bakalım yeni yılın ikinci Salı gününde hangi paylaşımlar öne çıkmış?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bazılarının hisleri güçlüdür.

Bazılarının hisleri güçlüdür.
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Ne yaptık birbirimize?

Ne yaptık birbirimize?
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Ne zamandır Arda Turan editi düşmüyordu.

Bu da günün kesiti.

Bu da günün kesiti.
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Tadını merak eden?

Tadını merak eden?
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Bu adet hep var mıydı?

Bu işler oturmayacak mı?

Bu işler oturmayacak mı?
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Teoman olma rehberi...

Teoman olma rehberi...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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