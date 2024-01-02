Dua Lipa'nın Yeni İmajından Masa Altında 12 Üzüm Yiyip Dilek Dileyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dua Lipa'nın Yeni İmajından Masa Altında 12 Üzüm Yiyip Dilek Dileyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni yılın ikinci Salı gününde hangi paylaşımlar öne çıkmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!
Bazılarının hisleri güçlüdür.
Ne yaptık birbirimize?
Bu da günün kesiti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tadını merak eden?
Bu işler oturmayacak mı?
Teoman olma rehberi...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda