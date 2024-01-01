"Ben Sağken Zade Made Yaklaşamaz": Alizade ile Sürpriz Bir İlişkiye Başlayan Ezhel, Annesinden Veto Yedi!
"Ben Sağken Zade Made Yaklaşamaz": Alizade ile Sürpriz Bir İlişkiye Başlayan Ezhel, Annesinden Veto Yedi!
Kaynak: https://www.instagram.com/magazinbak/
2023'ün son aşk bombasını patlaran Ezhel ve Alizade rap dünyasını salladı.. Ezhel'in annesi Ulya Hanım, müstakbel gelin adayı Alizade'ye ateş püskürünce sosyal medya gündemine bomba gibi düştüler!
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2023'ün son bombası Rap dünyasından geldi! Ezhel ve Alizade buluşması aşkla sonuçlandı!
Almanya'ya giden Alizade, Ezhel ile buluşmuş ve bu buluşma için akıllara ilk olarak "düet" fikri gelmişti.
Fakat sonrasında Alizade'nin Ezhel'i "Evimin erkeği, evimin direği" olarak paylaşması, kafaları bir hayli karıştırmıştı.
"Aşk mı iş mi?" sorusu kafaları kurcalarken Alizade, yeni yıla Ezhel ile girmiş ve "Enişteniz" açıklamasıyla adeta aşklarını ilan etmişti!
İkilinin paylaşımı ve aşk iddiaları sosyal medyaya damgasını vururken olay büyüdü ve Ezhel'in annesi ortalığı karıştıracak yorumlarda bulundu!
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Instagram'da annesinin de Alizade'nin de bulunduğu fotoğraflardan bir kolaj yapan Ezhel, Alizade'den "Evimin direği sensiz napardım" şeklinde bir yorumla karşılaştı.
Alizade'nin bu yorumuna Ulya Hanım emojilerle tepki verdi.
Sinirini telefonun emoji klavyesinden çıkartan Ulya Hanım, alacağı cevaptan bihaberdi.
Alizade, kayınvalidesinin sinirini görmezden gelerek "Anneciğim ne zaman istemeye geliyorsunuz? Biz Moskova'dayız." yorumuyla Ulya Hanım'ı daha da delirtti!
Hatta öyle ki Instagram'da engellemiş bile gelin adayını...
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"Normalde abi diye hitap eden biri... 'Evimin direği' yazınca tepem attı. Sabah 7'ye kadar feleğim şaştı, şekerim yükseldi..." diyerek hem oğluna hem de müstakbel gelinine sitem etti.
Ayrıca "Ben sağken oğluma zade made yaklaşamaz" diyerek kesin bir dille bu ilişkiyi reddetti!
Bir yerde ana bir yerde yar... Ne diyelim, işin zor Ezhel!
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