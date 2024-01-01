Alizade’nin Ezhel Paylaşımına Yorum Yağdı: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?
Alizade’nin Ezhel Paylaşımına Yorum Yağdı: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?
Rap dünyasının çılgın ismi Alizade, Ezhel'le büyük buluşmanın ardından paylaşımlara devam ediyor. Alizade'nin paylaşımına sosyal medyada birçok yorum geldi.
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Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve hepimizi hem şaşırtan hem güldüren Alizade, son paylaşımı ile gündemde.
Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden rap dünyasının farklı kızı Ezhel ile buluşmuştu.
Ezhel ile birçok paylaşım yapan Alizade, kafaları oldukça karıştırmıştı.
Alizade, dün Ezhel ile paylaştığı fotoğrafın altına "Tantuniler eniştenizin yeni yılını kutlayın hemen" yazdı.
Bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları👇
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