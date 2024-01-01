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Alizade’nin Ezhel Paylaşımına Yorum Yağdı: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?

Alizade’nin Ezhel Paylaşımına Yorum Yağdı: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 14:17

Rap dünyasının çılgın ismi Alizade, Ezhel'le büyük buluşmanın ardından paylaşımlara devam ediyor. Alizade'nin paylaşımına sosyal medyada birçok yorum geldi.

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Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve hepimizi hem şaşırtan hem güldüren Alizade, son paylaşımı ile gündemde.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve hepimizi hem şaşırtan hem güldüren Alizade, son paylaşımı ile gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden rap dünyasının farklı kızı Ezhel ile buluşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden rap dünyasının farklı kızı Ezhel ile buluşmuştu.

Ezhel ile birçok paylaşım yapan Alizade, kafaları oldukça karıştırmıştı.

Ezhel ile birçok paylaşım yapan Alizade, kafaları oldukça karıştırmıştı.

Alizade ve Ezelin buluşmasının ayrıntıları👇

Alizade, dün Ezhel ile paylaştığı fotoğrafın altına "Tantuniler eniştenizin yeni yılını kutlayın hemen" yazdı.

Alizade, dün Ezhel ile paylaştığı fotoğrafın altına "Tantuniler eniştenizin yeni yılını kutlayın hemen" yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları👇

Bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları👇
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