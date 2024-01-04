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Kadınlarla Olan İletişimlerini Capsler ve Videolarla Anlatarak Gülümseten Kişiler

Kadınlarla Olan İletişimlerini Capsler ve Videolarla Anlatarak Gülümseten Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.01.2024 - 13:18

İlişkiler kompleks konular. Konuşma, hal tavır, davranış gibi pek çok ayrıntı var. Bir Twitter kullanıcısı da bunu merak etmiş olacak ki 'Kadınlarla iletişimsel olarak nasılsınız?' diye sordu. İlginç yanıtlar geldi.

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Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇
twitter.com

Eski şampiyonla başlayalım!

Eski şampiyonla başlayalım!
twitter.com

Hatırlayan vardır. İlginç bir formattı.

Şanssız olanlar da var.

Temsili diyaloglar...

Temsili diyaloglar...
twitter.com
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👇

Çok acayip bir yazışma.

Çok acayip bir yazışma.
twitter.com

Resmiyette takılı kalanlar...

Yavaştan kapatalım...

Yavaştan kapatalım...
twitter.com
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