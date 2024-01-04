Kadınlarla Olan İletişimlerini Capsler ve Videolarla Anlatarak Gülümseten Kişiler
Kadınlarla Olan İletişimlerini Capsler ve Videolarla Anlatarak Gülümseten Kişiler
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Soru şöyleydi 👇
Eski şampiyonla başlayalım!
Temsili diyaloglar...
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Çok acayip bir yazışma.
Yavaştan kapatalım...
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Kadınları etkilemek istiyorsanız; 1) Etkilemeye değen bir kadın seçin. 2) Emekçi olun, çalışın. 3) Bakımlı olun, bakımı abartmayın. 4) Espiri yapamıyorsanız ... Devamını Gör