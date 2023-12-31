Sevilmesi Yetişkinlik Alameti Olan Şeyleri Paylaşarak Büyüdüğümüzü Yüzümüze Vuran Kullanıcılar
Sevilmesi Yetişkinlik Alameti Olan Şeyleri Paylaşarak Büyüdüğümüzü Yüzümüze Vuran Kullanıcılar
Hani bazı şeyler vardır, insan nefret ettiğine eminken bir de bakar ki artık ona bayılıyor. İşte tam da böyle şeyleri paylaşarak hepimizin artık yetişkin bireyler olduğunu yüzümüze çarpan kullanıcılar Twitter'ı şenlendirdiler.
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Herkesin çocuklukta korkulu rüyası olan bir yemek elbet vardır.
Bir Twitter kullanıcısı da kabak tatlısı ile bu durumu bir akıma çevirdi.
Ardından diğer kullanıcılar da yetişkinlik alameti olarak gördükleri şeyleri paylaştılar!
Sadece yemekler de değil, karakterler de işin içine dahil oldu!
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Maden suyu kesinlikle bu işin zirve noktası.
Ve elbette biber dolmasının biberi...
Tabi herkesin kabak tatlısı konusundaki fikirleri aynı değildi!
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Peki sizin için yetişkinlik alametleri neler?
Buyurun yorumlarda konuşalım!
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