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Sevilmesi Yetişkinlik Alameti Olan Şeyleri Paylaşarak Büyüdüğümüzü Yüzümüze Vuran Kullanıcılar

Sevilmesi Yetişkinlik Alameti Olan Şeyleri Paylaşarak Büyüdüğümüzü Yüzümüze Vuran Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:38

Hani bazı şeyler vardır, insan nefret ettiğine eminken bir de bakar ki artık ona bayılıyor. İşte tam da böyle şeyleri paylaşarak hepimizin artık yetişkin bireyler olduğunu yüzümüze çarpan kullanıcılar Twitter'ı şenlendirdiler.

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Herkesin çocuklukta korkulu rüyası olan bir yemek elbet vardır.

Herkesin çocuklukta korkulu rüyası olan bir yemek elbet vardır.

Kokusuna dahi katlanamadığımız, piştiği gün ailemize yememek için nice yalanlar söylediğimiz bu yemekler çoğumuzun yetişkinliğinde ise bir anda en sevdiklerine dönüşebiliyor.

Bir Twitter kullanıcısı da kabak tatlısı ile bu durumu bir akıma çevirdi.

Bir Twitter kullanıcısı da kabak tatlısı ile bu durumu bir akıma çevirdi.
twitter.com

Ardından diğer kullanıcılar da yetişkinlik alameti olarak gördükleri şeyleri paylaştılar!

Ardından diğer kullanıcılar da yetişkinlik alameti olarak gördükleri şeyleri paylaştılar!
twitter.com

Sadece yemekler de değil, karakterler de işin içine dahil oldu!

Sadece yemekler de değil, karakterler de işin içine dahil oldu!
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Maden suyu kesinlikle bu işin zirve noktası.

Maden suyu kesinlikle bu işin zirve noktası.
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Ve elbette biber dolmasının biberi...

Ve elbette biber dolmasının biberi...
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Tabi herkesin kabak tatlısı konusundaki fikirleri aynı değildi!

Tabi herkesin kabak tatlısı konusundaki fikirleri aynı değildi!
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👇

👇
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Peki sizin için yetişkinlik alametleri neler?

Peki sizin için yetişkinlik alametleri neler?
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Buyurun yorumlarda konuşalım!

Buyurun yorumlarda konuşalım!
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