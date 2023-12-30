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2024 Yılına Girecekleri Yılbaşı Kombinlerini Paylaşarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

2024 Yılına Girecekleri Yılbaşı Kombinlerini Paylaşarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.12.2023 - 22:23

Sofralar kuruldu, planlar hazırlandı, ne izleneceği ne yapılacağı belirlendi... Ancak huzurlu bir yılbaşı akşamı bundan ibaret değil. Ne giyeceğimiz de önemli. Kimileri şıklığı tercih ederken kimileri de rahatlığa önem veriyor. Bir Twitter kullanıcısı da timeline'a kombinlerini sordu. İlginç yanıtlar geldi.

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Soru şöyle 👇

Soru şöyle 👇
twitter.com

Özel bir kombini olmayanlar...

Özel bir kombini olmayanlar...
twitter.com

Bol eğlenceli bir plan.

Bol eğlenceli bir plan.
twitter.com

Hem rahat hem retro...

Hem rahat hem retro...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Sesli yanıt da geldi.

👇

👇
twitter.com

Bu hanıma ne oldu?

Bu hanıma ne oldu?
twitter.com

Çok cool!

Çok cool!
twitter.com

Kusursuz bir kombin.

Kusursuz bir kombin.
twitter.com
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