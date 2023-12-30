2024 Yılına Girecekleri Yılbaşı Kombinlerini Paylaşarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
2024 Yılına Girecekleri Yılbaşı Kombinlerini Paylaşarak Güldüren Twitter Kullanıcıları
Sofralar kuruldu, planlar hazırlandı, ne izleneceği ne yapılacağı belirlendi... Ancak huzurlu bir yılbaşı akşamı bundan ibaret değil. Ne giyeceğimiz de önemli. Kimileri şıklığı tercih ederken kimileri de rahatlığa önem veriyor. Bir Twitter kullanıcısı da timeline'a kombinlerini sordu. İlginç yanıtlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soru şöyle 👇
Özel bir kombini olmayanlar...
Bol eğlenceli bir plan.
Hem rahat hem retro...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Bu hanıma ne oldu?
Çok cool!
Kusursuz bir kombin.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda