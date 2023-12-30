2024 Yılına Girecekleri Yılbaşı Kombinlerini Paylaşarak Güldüren Twitter Kullanıcıları

Sofralar kuruldu, planlar hazırlandı, ne izleneceği ne yapılacağı belirlendi... Ancak huzurlu bir yılbaşı akşamı bundan ibaret değil. Ne giyeceğimiz de önemli. Kimileri şıklığı tercih ederken kimileri de rahatlığa önem veriyor. Bir Twitter kullanıcısı da timeline'a kombinlerini sordu. İlginç yanıtlar geldi.