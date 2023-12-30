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Tazminatı Ödeme Yöntemlerinden Suudi Arabistan'a Mizahla Tepki Verenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tazminatı Ödeme Yöntemlerinden Suudi Arabistan'a Mizahla Tepki Verenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.12.2023 - 19:05

Bakalım yılın son Cumartesi gününde mizahın lokomotifi Twitter'da ya da Elon Musk'a göre X'te neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz.

Başlıyoruz.
twitter.com

Gündem Suudlara olan Atatürk tepkisiydi haliyle.

Araya kedi de girdi...

Araya kedi de girdi...
twitter.com

İnanılmaz bir sinir hakimdi...

İnanılmaz bir sinir hakimdi...
twitter.com

Tabii coşku da.

Tabii coşku da.
twitter.com
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Çokça sitem gördük.

Çokça sitem gördük.
twitter.com

Tespitler de eksik kalmadı.

Tespitler de eksik kalmadı.
twitter.com

Espriler de...

Espriler de...
twitter.com

Temkinlileri görelim.

Temkinlileri görelim.
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Tazminat da gündeme geldi.

Tazminat da gündeme geldi.
twitter.com
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Ümit Özat'tan yılın bombası.

Ümit Özat'tan yılın bombası.
twitter.com

Biraz da gündem dışı paylaşımlar

Biraz da gündem dışı paylaşımlar
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

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