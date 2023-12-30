Tazminatı Ödeme Yöntemlerinden Suudi Arabistan'a Mizahla Tepki Verenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Tazminatı Ödeme Yöntemlerinden Suudi Arabistan'a Mizahla Tepki Verenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlıyoruz.
Araya kedi de girdi...
İnanılmaz bir sinir hakimdi...
Tabii coşku da.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çokça sitem gördük.
Tespitler de eksik kalmadı.
Espriler de...
Temkinlileri görelim.
Tazminat da gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ümit Özat'tan yılın bombası.
Biraz da gündem dışı paylaşımlar
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda