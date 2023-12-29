"Nil Anka mı Diyeyim Yoksa Ümmü Gülsüm mü?" Kalıbını Kullanarak Hepimizi Şoklara Sokan İnsanlar

İnternette bir video viral olunca hepimizin ağzında oradaki laflar sakız oluyor. Bunun son örneği de 'Nil Anka mı diyeyim yoksa gerçek adını mı söylersin Ümmü Gülsüm?' videosu. O kalıbı kullanan o kadar yaratıcı paylaşımlar ortaya çıktı ki görmeniz lazım!