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"Nil Anka mı Diyeyim Yoksa Ümmü Gülsüm mü?" Kalıbını Kullanarak Hepimizi Şoklara Sokan İnsanlar

"Nil Anka mı Diyeyim Yoksa Ümmü Gülsüm mü?" Kalıbını Kullanarak Hepimizi Şoklara Sokan İnsanlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.12.2023 - 14:11

İnternette bir video viral olunca hepimizin ağzında oradaki laflar sakız oluyor. Bunun son örneği de 'Nil Anka mı diyeyim yoksa gerçek adını mı söylersin Ümmü Gülsüm?' videosu. O kalıbı kullanan o kadar yaratıcı paylaşımlar ortaya çıktı ki görmeniz lazım!

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2023'ün son günlerinde dilimize çok fena bir şey dolandı. Yıllar önce "Bu Tarz Benim" programının yarışmacılarından İdil Naz Kaluç, Nil Anka olarak bilinen yarışmacının adını şu şekilde ifşa etmişti:

2023'ün son günlerinde dilimize çok fena bir şey dolandı. Yıllar önce "Bu Tarz Benim" programının yarışmacılarından İdil Naz Kaluç, Nil Anka olarak bilinen yarışmacının adını şu şekilde ifşa etmişti:

'Dün bütün gece uyumadım Nil Anka veee Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm?'

Yıllar sonra nerden çıktı geldi bu video hiçbir fikrimiz yok ama artık çok geç. Bu arada Nil Anka yani Ümmü Gülsüm'üm son halini merak ederseniz kendisi burada 👇

Yıllar sonra nerden çıktı geldi bu video hiçbir fikrimiz yok ama artık çok geç. Bu arada Nil Anka yani Ümmü Gülsüm'üm son halini merak ederseniz kendisi burada 👇

Nil Anka ve Ümmü Gülsüm lafı o kadar dilimize dolaştı ki, herkes bu kalıbı bir şekilde kullanmaya başladı Üstelik bazılarında çok ama çok şaşırtıcı bilgiler var. Buyurun eğlenceye!

Nil Anka ve Ümmü Gülsüm lafı o kadar dilimize dolaştı ki, herkes bu kalıbı bir şekilde kullanmaya başladı Üstelik bazılarında çok ama çok şaşırtıcı bilgiler var. Buyurun eğlenceye!
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En çok buna şaşırmayan da ne bileyim...

En çok buna şaşırmayan da ne bileyim...

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