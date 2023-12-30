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Suudi Arabistan'da Yaşanan Skandal Gecede Bile Hepimize Kahkaha Attıran Komik Tweetler

Suudi Arabistan'da Yaşanan Skandal Gecede Bile Hepimize Kahkaha Attıran Komik Tweetler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 05:12

Atatürk tişörtlerine ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartına izin verilmeyen gecede Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finaline çıkmadı. Hepimizi davul gibi geren olayların ardından milletçe Atatürk'e sahip çıktığımız gecede mizahşörler hepimizi güldürmeyi başardı.

Tatsız gecenin en eğlenceli paylaşımlarına birlikte bakalım🚀

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1. Ali Koç için 40 milyoncuk.

1. Ali Koç için 40 milyoncuk.

2. O işi aklınıza iyice sokun.

2. O işi aklınıza iyice sokun.
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3. Takımlarımız otelden ayrılıyor derken bunu nasıl düşündün😂

3. Takımlarımız otelden ayrılıyor derken bunu nasıl düşündün😂
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4. Kimseyi vermiyoruz arkadaşlar.

4. Kimseyi vermiyoruz arkadaşlar.
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5. Sinan Engin'in arabuluculuğu😂

5. Sinan Engin'in arabuluculuğu😂
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6. Yalova ne alaka?

6. Yalova ne alaka?
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7. Bize bulaşmayacaktınız.

7. Bize bulaşmayacaktınız.
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8. 😂

8. 😂
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9. Sahne gözümüzün önünde canlandı.

9. Sahne gözümüzün önünde canlandı.
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10. Atatürk'ten rahatsız mı oluyorsunuz?

10. Atatürk'ten rahatsız mı oluyorsunuz?
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11. Oyunu iyi okuyor😂

11. Oyunu iyi okuyor😂
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12. Ahaha.

12. Ahaha.
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13. Umre'yi yarıda bırakıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı😂

13. Umre'yi yarıda bırakıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı😂
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14. Icardi valiz yerleştiriyor.

14. Icardi valiz yerleştiriyor.
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15. Gurmeler bu programın lezzetini okurken bile aldı.

15. Gurmeler bu programın lezzetini okurken bile aldı.
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16. Güldüğüm için özür dilerim🥲

16. Güldüğüm için özür dilerim🥲
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17. Ya yapmayın arkadaşlar😂

17. Ya yapmayın arkadaşlar😂
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18. Yani.

18. Yani.
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19. Photoshop is my passion🧚♀️

19. Photoshop is my passion🧚♀️
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20. 🫡

20. 🫡
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