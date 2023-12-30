Suudi Arabistan'da Yaşanan Skandal Gecede Bile Hepimize Kahkaha Attıran Komik Tweetler

Atatürk tişörtlerine ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartına izin verilmeyen gecede Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finaline çıkmadı. Hepimizi davul gibi geren olayların ardından milletçe Atatürk'e sahip çıktığımız gecede mizahşörler hepimizi güldürmeyi başardı.

Tatsız gecenin en eğlenceli paylaşımlarına birlikte bakalım🚀