Suudi Arabistan'da Yaşanan Skandal Gecede Bile Hepimize Kahkaha Attıran Komik Tweetler
Suudi Arabistan'da Yaşanan Skandal Gecede Bile Hepimize Kahkaha Attıran Komik Tweetler
Atatürk tişörtlerine ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartına izin verilmeyen gecede Fenerbahçe ile Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finaline çıkmadı. Hepimizi davul gibi geren olayların ardından milletçe Atatürk'e sahip çıktığımız gecede mizahşörler hepimizi güldürmeyi başardı.
Tatsız gecenin en eğlenceli paylaşımlarına birlikte bakalım🚀
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1. Ali Koç için 40 milyoncuk.
2. O işi aklınıza iyice sokun.
3. Takımlarımız otelden ayrılıyor derken bunu nasıl düşündün😂
4. Kimseyi vermiyoruz arkadaşlar.
5. Sinan Engin'in arabuluculuğu😂
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6. Yalova ne alaka?
7. Bize bulaşmayacaktınız.
8. 😂
9. Sahne gözümüzün önünde canlandı.
10. Atatürk'ten rahatsız mı oluyorsunuz?
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11. Oyunu iyi okuyor😂
12. Ahaha.
13. Umre'yi yarıda bırakıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı😂
14. Icardi valiz yerleştiriyor.
15. Gurmeler bu programın lezzetini okurken bile aldı.
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16. Güldüğüm için özür dilerim🥲
17. Ya yapmayın arkadaşlar😂
18. Yani.
19. Photoshop is my passion🧚♀️
20. 🫡
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