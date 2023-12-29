Suudi Arabistan'da Yaşanan Olaylar Sonrası Atatürk'ten Övgüyle Bahseden Güney Koreli Gazetecinin Paylaşımları
Suudi Arabistan'da Yaşanan Olaylar Sonrası Atatürk'ten Övgüyle Bahseden Güney Koreli Gazetecinin Paylaşımları
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali, Suudi Arabistan yetkililerinin 'Atatürk' ile ilgili pankart ve tişörtlere karşı çıkması sebebiyle bir krize dönüştü. Atatürk'ün tüm dünyaya örnek olan sözü 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla çıkmamız Suudi makamlarca engellendi. Bu olayı öğrenen Güney Koreli bir gazeteci, Atatürk hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyanın beğenisini kazandı.
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Kendisini "Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi seven Koreli-Kanadalı bir futbol gazetecisi ve tıp öğrencisi" olarak tanımlayan Jason (Hanshin) Lee, sosyal medyada Atatürk'e gösterdiği değerle alkışları topladı.
Jason Lee'nin Atatürk hakkındaki sözleri hepimizi gururlandırdı. "Suudiler gerçekten de hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini düşündüler. Onun mirası halkında devam ediyor."
Sadece bunu yazmakla da kalmadı. "Türk bile değilim ve bugün herkesle o kadar gurur duyuyorum ki... Bu, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor."
Gelen güzel yorumlara da aynı güzellikte teşekkür etti Lee. Paylaşımlarında Atatürk'e gösterdiği saygıyla hepimizin gönlüne girdi.
Atatürk hakkında harika paylaşımlar yapan Lee'ye gelen yorumlar şöyleydi👇
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"İkinci evimin dilini ve kültürünü öğrenmek için çok çalışmaya devam edeceğim!" diyen dostumuza selamlarımızı yolluyoruz👋
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