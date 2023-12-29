Suudi Arabistan'da Yaşanan Olaylar Sonrası Atatürk'ten Övgüyle Bahseden Güney Koreli Gazetecinin Paylaşımları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali, Suudi Arabistan yetkililerinin 'Atatürk' ile ilgili pankart ve tişörtlere karşı çıkması sebebiyle bir krize dönüştü. Atatürk'ün tüm dünyaya örnek olan sözü 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla çıkmamız Suudi makamlarca engellendi. Bu olayı öğrenen Güney Koreli bir gazeteci, Atatürk hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyanın beğenisini kazandı.