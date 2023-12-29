AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suudi Arabistan Krizine Dair Açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suudi Arabistan Krizine Dair Açıklama
Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali, çıkan Atatürk krizinin ardından iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe yetkilileri, maça çıkmayacaklarını açıkladı. Sosyal medyada konuya dair tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktı.
Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.
TFF tarafından yapılan açıklamada "29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda