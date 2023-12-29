AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suudi Arabistan Krizine Dair Açıklama

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali, çıkan Atatürk krizinin ardından iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe yetkilileri, maça çıkmayacaklarını açıkladı. Sosyal medyada konuya dair tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.