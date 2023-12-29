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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suudi Arabistan Krizine Dair Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suudi Arabistan Krizine Dair Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 00:24 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 00:25

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali, çıkan Atatürk krizinin ardından iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe yetkilileri, maça çıkmayacaklarını açıkladı. Sosyal medyada konuya dair tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

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Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktı.

Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktı.

20.45'te oynanması planlanan maça saatler kala Suudi Arabistan'da Atatürk krizi yaşandı.

Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine iki kulübün yöneticileri rest çekti.

Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.

Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları ortak açıklamayla sahaya çıkmayacaklarını açıkladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası ortak açıklama geldi.

TFF tarafından yapılan açıklamada "29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada "29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok ünlü isim yaşanan olaya tepki gösterdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi;

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'

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