Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Sonrası Renk Farketmeksizin Takımlarımız Tek Yürek Oldu!

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finali Atatürk'e izin vermeyen Suudi Arabistan yetkilileri sebebiyle iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması, bütün Türkiye'den destek gördü. Ünlü isimlerden, sporculardan ve bütün kulüplerden destek mesajları yağdı.

Maçın kendi stadında yapılması için çağrıda bulunan kulüplerimiz ise göğsümüzü kabarttı!