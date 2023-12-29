Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Sonrası Renk Farketmeksizin Takımlarımız Tek Yürek Oldu!
Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Sonrası Renk Farketmeksizin Takımlarımız Tek Yürek Oldu!
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finali Atatürk'e izin vermeyen Suudi Arabistan yetkilileri sebebiyle iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması, bütün Türkiye'den destek gördü. Ünlü isimlerden, sporculardan ve bütün kulüplerden destek mesajları yağdı.
Maçın kendi stadında yapılması için çağrıda bulunan kulüplerimiz ise göğsümüzü kabarttı!
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Galatasaray Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde 'Atatürk' krizi yaşandı.
Maça çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise vatandaşlarımızdan büyük destek geldi.
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Samsunspor ise anlamlı bir paylaşım yaptı! 🇹🇷
MKE Ankaragücü, maçın Ankara'da yapılması için çağrıda bulundu!
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"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!"
Suudi Arabistan'da izin verilmeyen "Yurtta sulh cihanda sulh" sözleri, futbol kulüplerimiz tarafından paylaşıldı.
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