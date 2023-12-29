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Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Sonrası Renk Farketmeksizin Takımlarımız Tek Yürek Oldu!

Suudi Arabistan'daki Atatürk Krizi Sonrası Renk Farketmeksizin Takımlarımız Tek Yürek Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 22:39

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finali Atatürk'e izin vermeyen Suudi Arabistan yetkilileri sebebiyle iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması, bütün Türkiye'den destek gördü. Ünlü isimlerden, sporculardan ve bütün kulüplerden destek mesajları yağdı.

Maçın kendi stadında yapılması için çağrıda bulunan kulüplerimiz ise göğsümüzü kabarttı!

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Galatasaray Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde 'Atatürk' krizi yaşandı.

Galatasaray Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde 'Atatürk' krizi yaşandı.

Suudi yetkililerin Atatürk tişört ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler maça çıkılmayacağını açıkladı. 

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.

Maça çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise vatandaşlarımızdan büyük destek geldi.

Maça çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise vatandaşlarımızdan büyük destek geldi.

Atatürk krizi sosyal medyada büyürken vatandaşlarımızdan, ünlü isimlerden, sporculardan ve kulüplerimizden destek paylaşımları geldi. 

Öyle ki renk fark etmeksizin yapılan bu destek, göğsümüzü kabarttı.

Öncelikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı davet etti;

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Suudi Arabistan'da izin verilmeyen "Yurtta sulh cihanda sulh" sözleri, futbol kulüplerimiz tarafından paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da izin verilmeyen "Yurtta sulh cihanda sulh" sözleri, futbol kulüplerimiz tarafından paylaşıldı.
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