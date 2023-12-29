TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa İçin Ortak Açıklama: 'Suudilere Teşekkür'

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Maçın iptal edilmesi sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa hakkında ortak bir açıklama yayınladı.