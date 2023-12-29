TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa İçin Ortak Açıklama: 'Suudilere Teşekkür'
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa İçin Ortak Açıklama: 'Suudilere Teşekkür'
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Maçın iptal edilmesi sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa hakkında ortak bir açıklama yayınladı.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşandı.
Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası ortak açıklama geldi. İşte yapılan açıklama:
"Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.''
''Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü."
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