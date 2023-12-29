Fatih Portakal'dan Süper Kupa Krizine Zehir Zemberek Sözler: 'Lanet Olsun Size'
Fatih Portakal'dan Süper Kupa Krizine Zehir Zemberek Sözler: 'Lanet Olsun Size'
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşanması büyük tepki çekti. Maçın iptali sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı.
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Canlı yayında konuşan Fatih Portakal, "Eğer Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size" diyerek tepki gösterdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.
Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal da yaşanılanları karşı sessiz kalmadı.
Portakal, "Bu pankartla çıkılmasına izin verilmezse tam bir rezalet. Yurtta sulh cihanda sulh. Atatürk'ün dünyaya bıraktığı en veciz sözlerinden biri budur. Gerçekten bu pankartla çıkılmasına izin verilmediyse onlara da lanet olsun. Suudi Arabistan'da yaşananlar tam bir rezalet. Benim anladığım şu. İstiklal Marşı'ndan da bir fırtına kopmuş, bilmediğimiz çok şey var. " dedi.
Portakal, " Atatürk'ün ismi pazarlık malzemesi yapıldıysa o pankart pazarlık konusu yapıldıysa lanetliyorum sizi" dedi.
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Maçın iptal kararının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Fatih Portakal,"Takımlar Türkiye'ye dönüyor. Bence 100. Yıl anısına bu maç oynanmasın. Kupa ortadan ikiye bölünüp Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilsin" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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