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Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizine Magazin Dünyasından Gelen Tepkiler

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizine Magazin Dünyasından Gelen Tepkiler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.12.2023 - 23:11

Bu gece Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı, üstünde Atatürk olan forma kabul etmediği ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddiası ortalığı karıştırdı. Maç, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Magazin dünyası ünlülerimiz de skandala sessiz kalmadı...

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala büyük bir Atatürk krizi yaşandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala büyük bir Atatürk krizi yaşandı.

Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı, üstünde Atatürk olan forma kabul etmediği ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddiası ortalığı epey karıştırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını açıkladı. Kriz, her iki takımın da sahaya çıkmama kararı almasına sebep oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını açıkladı. Kriz, her iki takımın da sahaya çıkmama kararı almasına sebep oldu.

Toplantıların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Fakat yaşanan Atatürk skandalı beklendiği üzere ortalığın ayağa kalkmasına sebep oldu. Oyuncularımız ve şarkıcılarımızdan tepki gecikmedi...

Toplantıların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Fakat yaşanan Atatürk skandalı beklendiği üzere ortalığın ayağa kalkmasına sebep oldu. Oyuncularımız ve şarkıcılarımızdan tepki gecikmedi...

1. Acun Ilıcalı

1. Acun Ilıcalı
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2. Gülben Ergen

2. Gülben Ergen
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3. Cem Davran

3. Cem Davran
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4. İrem Derici

4. İrem Derici

5. Derya Uluğ

5. Derya Uluğ
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6. Eda Ece

6. Eda Ece

7. Hakan Altun

7. Hakan Altun
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8. Anıl Altan

8. Anıl Altan

9. Alperen Duymaz

9. Alperen Duymaz
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10. Armağan Çağlayan

10. Armağan Çağlayan

11. Aras Bulut İynemli

11. Aras Bulut İynemli
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12. Bergüzar Korel

12. Bergüzar Korel
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13. Doğukan Güngör

13. Doğukan Güngör
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14. Zafer Algöz

14. Zafer Algöz

15. Şahan Gökbakar

15. Şahan Gökbakar
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16. Kenan Doğulu

16. Kenan Doğulu

17. Seren Serengil

17. Seren Serengil
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18. Hayko Cepkin

18. Hayko Cepkin
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19. Şükrü Özyıldız

19. Şükrü Özyıldız

20. Nebahat Çehre

20. Nebahat Çehre

21. Kaan Yıldırım

21. Kaan Yıldırım

22. Pınar Altuğ Atacan

22. Pınar Altuğ Atacan
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23. Demet Akalın

23. Demet Akalın

24. İlker Ayrık

24. İlker Ayrık

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