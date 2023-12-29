Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizine Magazin Dünyasından Gelen Tepkiler
Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizine Magazin Dünyasından Gelen Tepkiler
Bu gece Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı, üstünde Atatürk olan forma kabul etmediği ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddiası ortalığı karıştırdı. Maç, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Magazin dünyası ünlülerimiz de skandala sessiz kalmadı...
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala büyük bir Atatürk krizi yaşandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını açıkladı. Kriz, her iki takımın da sahaya çıkmama kararı almasına sebep oldu.
Toplantıların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Fakat yaşanan Atatürk skandalı beklendiği üzere ortalığın ayağa kalkmasına sebep oldu. Oyuncularımız ve şarkıcılarımızdan tepki gecikmedi...
1. Acun Ilıcalı
2. Gülben Ergen
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3. Cem Davran
4. İrem Derici
5. Derya Uluğ
6. Eda Ece
7. Hakan Altun
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8. Anıl Altan
9. Alperen Duymaz
10. Armağan Çağlayan
11. Aras Bulut İynemli
12. Bergüzar Korel
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13. Doğukan Güngör
14. Zafer Algöz
15. Şahan Gökbakar
16. Kenan Doğulu
17. Seren Serengil
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18. Hayko Cepkin
19. Şükrü Özyıldız
20. Nebahat Çehre
21. Kaan Yıldırım
22. Pınar Altuğ Atacan
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23. Demet Akalın
24. İlker Ayrık
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