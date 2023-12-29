Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finalinde Çıkan Atatürk Krizine Magazin Dünyasından Gelen Tepkiler

Bu gece Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı, üstünde Atatürk olan forma kabul etmediği ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddiası ortalığı karıştırdı. Maç, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Magazin dünyası ünlülerimiz de skandala sessiz kalmadı...