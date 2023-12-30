İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlıyoruz...
2. Demek ki çözülemiyormuş.
3. Biz mağaramıza geri dönelim.😂
4. Düşününce bile stres bastı.
5. Benim flörtü takma seviyesi:
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6. Şöyle ilişkilere hasret kaldık.
7. Ben de çiğköfteciye 'görüşürüz' demiştim.
8. Arog ve Ceku ilk konuşma:
9. 🥲🥲🥲
10. Ofisten eve giderken benim diğer mesai başlıyor.
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11. Fena patladım bu paylaşıma.😂
12. 😂😂😂
13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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