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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.12.2023 - 20:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlıyoruz...

2. Demek ki çözülemiyormuş.

2. Demek ki çözülemiyormuş.
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3. Biz mağaramıza geri dönelim.😂

4. Düşününce bile stres bastı.

4. Düşününce bile stres bastı.
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5. Benim flörtü takma seviyesi:

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6. Şöyle ilişkilere hasret kaldık.

6. Şöyle ilişkilere hasret kaldık.
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7. Ben de çiğköfteciye 'görüşürüz' demiştim.

7. Ben de çiğköfteciye 'görüşürüz' demiştim.
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8. Arog ve Ceku ilk konuşma:

8. Arog ve Ceku ilk konuşma:
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9. 🥲🥲🥲

10. Ofisten eve giderken benim diğer mesai başlıyor.

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11. Fena patladım bu paylaşıma.😂

11. Fena patladım bu paylaşıma.😂
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12. 😂😂😂

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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