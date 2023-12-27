"Sürekli Fişi Çektim mi?" Diye Düşünmekten Sıkılan Takıntılı Kullanıcı Obsesifliğin Kitabını Baştan Yazdı
"Sürekli Fişi Çektim mi?" Diye Düşünmekten Sıkılan Takıntılı Kullanıcı Obsesifliğin Kitabını Baştan Yazdı
Obsesyon, yani takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon yani tekrarlayıcı zihinsel hareketler ve davranışlar bazen bireylerin günlük yaşamını karmaşık ve zor bir hale getirebiliyor. Fişi çektim mi?, ocağı kapattım mı? ya da kapıyı kilitledim mi? gibi düşünceler ile boğuşan insanların ne kadar zorlandığını yaşamadan anlamak ise mümkün değil. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu düşüncelerden sıkılınca olanlar oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Takıntılı düşünceler ve dürtüler ile tekrarlayıcı zihinsel hareketler ve davranışlar bazen bireylerin hayatını karmaşık ve zorlu bir duruma dönüştürebiliyor.
Fişi çekip çekmediği, ocağı kapatmadığı ya da kapıyı kilitleyip kilitlemediği gibi düşüncelerin pençesinde olan kişilerin yaşadığı zorlukları, kendimiz yaşamadan tam anlamıyla kavramak pek mümkün de değildir.
Bunun ne demek olduğunu en iyi anlayanlar ise telefon galerisinde prizden çıkarılmış fiş fotoğrafı dolu olanlardır.
OKB ile boğuşan bir sosyal medya kullanıcısı da fişi çektiğinden emin olmak istemiş ki evden çıkarken ütüyü de yanına almış 😂
@minyondabir isimli sosyal medya kullanıcısının bu hareketiyle yeniden yazılan obsesiflik kitabı ise diğer sosyal medya kullanıcılarına çok tanıdık geldi.
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Gelin takıntılı insanların dünyasına biraz birlikte bakalım!
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