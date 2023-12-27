"Sürekli Fişi Çektim mi?" Diye Düşünmekten Sıkılan Takıntılı Kullanıcı Obsesifliğin Kitabını Baştan Yazdı

Obsesyon, yani takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon yani tekrarlayıcı zihinsel hareketler ve davranışlar bazen bireylerin günlük yaşamını karmaşık ve zor bir hale getirebiliyor. Fişi çektim mi?, ocağı kapattım mı? ya da kapıyı kilitledim mi? gibi düşünceler ile boğuşan insanların ne kadar zorlandığını yaşamadan anlamak ise mümkün değil. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu düşüncelerden sıkılınca olanlar oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım!