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Erkeklerden Kurtulmak İçin Ölü Taklidi Yapan Dişi Kurbağalar İlişkisi Olanlara Yargı Dağıttı

Erkeklerden Kurtulmak İçin Ölü Taklidi Yapan Dişi Kurbağalar İlişkisi Olanlara Yargı Dağıttı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 20:15

Doğanın ilgi çekici hayvanlarından biri olan kurbağalar ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Yapılan araştırmalar dişi kurbağaların erkek kurbağalardan kaçmak için ölü taklidi yaptığını ortaya koydu!

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Kaynak: https://www.science.com/female-frogs-...
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Kurbağaların çiftleşme ritüelleri üzerine yapılan bir araştırma, dişi kurbağaların erkeklerin ilgisinden kaçmak için ölü taklidi yaptıklarını ortaya çıkardı.

Kurbağaların çiftleşme ritüelleri üzerine yapılan bir araştırma, dişi kurbağaların erkeklerin ilgisinden kaçmak için ölü taklidi yaptıklarını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada agresif çiftleşme eğilimleri gösteren erkek kurbağalardan uzak durmak isteyen dişi kurbağaların kendilerini ölü gibi göstererek bu durumdan kaçtıkları görüldü.

Araştırmacılar, yayınladıkları makalelerde "Çalışmamız, patlayıcı üreyenlerin yoğun çiftleşme kümelerinde bile dişi kurbağaların genel olarak varsayılandan daha az çaresiz olduklarına dair açık kanıtlar sunmaktadır" açıklamasını yaptılar.

Araştırmacılar, yayınladıkları makalelerde "Çalışmamız, patlayıcı üreyenlerin yoğun çiftleşme kümelerinde bile dişi kurbağaların genel olarak varsayılandan daha az çaresiz olduklarına dair açık kanıtlar sunmaktadır" açıklamasını yaptılar.

Patlayıcı üreme, çiftleşmek için her bahar kısa bir süre için çok sayıda bir araya gelen kurbağalar için oldukça yaygın bir stratejidir.

Patlayıcı üreme, çiftleşmek için her bahar kısa bir süre için çok sayıda bir araya gelen kurbağalar için oldukça yaygın bir stratejidir.

Rakip erkekler aynı anda tek tek dişilerle üremeye çalıştıklarından, 'çiftleşme topları' oluşturdukları bilinir.

Avrupa kurbağalarından oluşan bir çiftleşme topunda altı erkek kurbağanın tek bir dişi kurbağanın etrafını sarması oldukça normal bir durumdur.

Avrupa kurbağalarından oluşan bir çiftleşme topunda altı erkek kurbağanın tek bir dişi kurbağanın etrafını sarması oldukça normal bir durumdur.

Böylesine sıkı bir üreme mevsimi programında kurbağaların birbirlerini tanımak için fazla zaman kalmaz.

Ancak bu sıkı üreme programı dişi kurbağalar için yorucu ve çoğu zaman hayati tehlike yaratabilecek bir durumdur.

Ancak bu sıkı üreme programı dişi kurbağalar için yorucu ve çoğu zaman hayati tehlike yaratabilecek bir durumdur.

Dişi kurbağalar etraflarında bir çiftleşme topu oluştuğunda çoğunlukla istenmeyen erkek kurbağalardan kurtulamazlar ve bu mücadele boğulmalarıyla sonuçlanabilir.

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Bilimsel araştırmaların önemli yayın organlarından biri olan Royal Society Open Science dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir çalışmayı kaleme alan Dr. Carolin Dittrich, bu konu hakkında "Daha önceki genel kanı, dişi kurbağaların erkeklerin baskısına karşı savunmasız oldukları yönündeydi" ifadelerini kullanıyor.

Bilimsel araştırmaların önemli yayın organlarından biri olan Royal Society Open Science dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir çalışmayı kaleme alan Dr. Carolin Dittrich, bu konu hakkında "Daha önceki genel kanı, dişi kurbağaların erkeklerin baskısına karşı savunmasız oldukları yönündeydi" ifadelerini kullanıyor.

Yapılan araştırmada iki dişi ve bir erkek kurbağa, su dolu bir kova içerisine yerleştirildi ve kurbağaların bir saat boyunca özgürce hareket etmelerine izin verildi.

Yapılan araştırmada iki dişi ve bir erkek kurbağa, su dolu bir kova içerisine yerleştirildi ve kurbağaların bir saat boyunca özgürce hareket etmelerine izin verildi.

Bu süre zarfında, kurbağaların çiftleşme eylemleri ve çiftleşme girişimleri videoya alındı. Bilim insanları, bu videoları analiz ettikten sonra dişi kurbağaların dönme, kurtulma çağrısı ve tonik hareketsizlik adını verdikleri üç farklı davranış sergilediklerini belirttiler.

Araştırmada erkek kurbağanın, toplamda 54 dişiye sarıldığı gözlemlendi ve bu dişilerin yüzde 84'ü bu durum karşısında vücutlarını döndürme eyleminde bulundular.

Araştırmada erkek kurbağanın, toplamda 54 dişiye sarıldığı gözlemlendi ve bu dişilerin yüzde 84'ü bu durum karşısında vücutlarını döndürme eyleminde bulundular.

Bu kucaklaşma anlarında dişilerin neredeyse yarısı, yüzde 48'i, hırıldayarak kurtulma çabalarını sesli bir şekilde ifade etti ve bununla birlikte vücutlarını döndürmeye çalıştılar.

Erkek kurbağaların sıkı sıkıya sarıldığı dişi kurbağaların üçte birinde "tonik hareketsizlik" durumu gözlemlendi.

Erkek kurbağaların sıkı sıkıya sarıldığı dişi kurbağaların üçte birinde "tonik hareketsizlik" durumu gözlemlendi.

Bu çalışma kapsamında, 25 dişi kurbağanın kaçış stratejileri geliştirerek erkeklerin pençesinden kurtulmayı başardığı tespit edildi.

Bilim insanları, minik dişi kurbağaların bu üç stratejiyi de devasa olanlara kıyasla daha yoğun bir şekilde kullandıklarını belirttiler.

Bilim insanları, minik dişi kurbağaların bu üç stratejiyi de devasa olanlara kıyasla daha yoğun bir şekilde kullandıklarını belirttiler.

Tonik hareketsizliğin stresle bağlantılı bir yanıt olarak belirdiğini açıklayan ekip, bu tür bir davranışın genç dişilerde daha yaygın olduğunu ve bunun daha az çiftleşme deneyiminden kaynaklandığını ifade etti.

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Dittrich, yapılan araştırma hakkındaki görüşlerini "Bu türü sıradan bir kurbağa olarak algılasak ve onu iyi anladığımızı düşünsek bile, hala keşfedilmemiş yönleri olduğuna inanıyorum" cümleleriyle bitiriyor.

Dittrich, yapılan araştırma hakkındaki görüşlerini "Bu türü sıradan bir kurbağa olarak algılasak ve onu iyi anladığımızı düşünsek bile, hala keşfedilmemiş yönleri olduğuna inanıyorum" cümleleriyle bitiriyor.

Kurbağaların bu tutumu sosyal medyada da oldukça ilgi çekti!

Kurbağaların bu tutumu sosyal medyada da oldukça ilgi çekti!
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Hatta dişi kurbağaların ölü taklidi yapası sosyal medya kullanıcılarının diline düşüt desek yeridir.

Hatta dişi kurbağaların ölü taklidi yapası sosyal medya kullanıcılarının diline düşüt desek yeridir.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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