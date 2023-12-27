Erkeklerden Kurtulmak İçin Ölü Taklidi Yapan Dişi Kurbağalar İlişkisi Olanlara Yargı Dağıttı
Erkeklerden Kurtulmak İçin Ölü Taklidi Yapan Dişi Kurbağalar İlişkisi Olanlara Yargı Dağıttı
Kaynak: https://www.science.com/female-frogs-...
Doğanın ilgi çekici hayvanlarından biri olan kurbağalar ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Yapılan araştırmalar dişi kurbağaların erkek kurbağalardan kaçmak için ölü taklidi yaptığını ortaya koydu!
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Kurbağaların çiftleşme ritüelleri üzerine yapılan bir araştırma, dişi kurbağaların erkeklerin ilgisinden kaçmak için ölü taklidi yaptıklarını ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, yayınladıkları makalelerde "Çalışmamız, patlayıcı üreyenlerin yoğun çiftleşme kümelerinde bile dişi kurbağaların genel olarak varsayılandan daha az çaresiz olduklarına dair açık kanıtlar sunmaktadır" açıklamasını yaptılar.
Patlayıcı üreme, çiftleşmek için her bahar kısa bir süre için çok sayıda bir araya gelen kurbağalar için oldukça yaygın bir stratejidir.
Avrupa kurbağalarından oluşan bir çiftleşme topunda altı erkek kurbağanın tek bir dişi kurbağanın etrafını sarması oldukça normal bir durumdur.
Ancak bu sıkı üreme programı dişi kurbağalar için yorucu ve çoğu zaman hayati tehlike yaratabilecek bir durumdur.
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Bilimsel araştırmaların önemli yayın organlarından biri olan Royal Society Open Science dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir çalışmayı kaleme alan Dr. Carolin Dittrich, bu konu hakkında "Daha önceki genel kanı, dişi kurbağaların erkeklerin baskısına karşı savunmasız oldukları yönündeydi" ifadelerini kullanıyor.
Yapılan araştırmada iki dişi ve bir erkek kurbağa, su dolu bir kova içerisine yerleştirildi ve kurbağaların bir saat boyunca özgürce hareket etmelerine izin verildi.
Araştırmada erkek kurbağanın, toplamda 54 dişiye sarıldığı gözlemlendi ve bu dişilerin yüzde 84'ü bu durum karşısında vücutlarını döndürme eyleminde bulundular.
Erkek kurbağaların sıkı sıkıya sarıldığı dişi kurbağaların üçte birinde "tonik hareketsizlik" durumu gözlemlendi.
Bilim insanları, minik dişi kurbağaların bu üç stratejiyi de devasa olanlara kıyasla daha yoğun bir şekilde kullandıklarını belirttiler.
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Dittrich, yapılan araştırma hakkındaki görüşlerini "Bu türü sıradan bir kurbağa olarak algılasak ve onu iyi anladığımızı düşünsek bile, hala keşfedilmemiş yönleri olduğuna inanıyorum" cümleleriyle bitiriyor.
Kurbağaların bu tutumu sosyal medyada da oldukça ilgi çekti!
Hatta dişi kurbağaların ölü taklidi yapası sosyal medya kullanıcılarının diline düşüt desek yeridir.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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