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Hayalindeki Bedene Kavuşmak İçin Neye İhtiyacın Var?

etiket Hayalindeki Bedene Kavuşmak İçin Neye İhtiyacın Var?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 17:31

Hayalindeki o bedene kavuşman için tam olarak ihtiyacın olan şey bu testin sonunda! Sen testi çöz, biz ihtiyacını söyleyelim!

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1. Genellikle ne zaman uyanıyorsun ve güne başlıyorsun?

2. Kahvaltıda genellikle neler yiyorsun?

3. Günde ne kadar su içiyorsundur?

4. Günlük hayatında egzersiz yapıyor musun?

5. Diyelim tatlı krizine girdin... Bunlardan hangisini seçersin?

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6. Peki genellikle kaç saat uyuyorsun?

7. Gün içinde ne kadar hareket ediyorsun?

8. Günlük beslenmende herhangi bir beslenme planın var mı?

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Günlük rutinine spor eklemelisin!

Sen yediklerine içtiklerine elinden geldiğinde dikkat ediyorsun ama hayalindeki o bedene kavuşman için bu beslenme düzeninin içine biraz hareket eklemen gerekiyor. Yediklerine dikkat etsen de hayalindeki vücuda kavuşmak için doğru şekilde egzersiz yapman da büyük önem taşıyor. Bir spor salonuna gidip program dahilinde çalışabilir veya yoga, pilates ya da yürüyüş yapabilirsin. Hem gün içinde hareketini de artırınca kendini çok daha zinde hissedeceksin!

Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmelisin!

Her ne kadar yediklerine ara sıra dikkat etsen de zaman zaman sağlıklı beslenmiyorsun. Bu durum da hem bedenini hem sağlığını etkiliyor. Bu yüzden kendin için güzel bir beslenme planı oluşturmalı ve sağlıklı yemek ve atıştırmalık alternatiflerini tercih etmelisin. Bol miktarda sebze, meyve, protein ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet, enerji seviyelerini yükseltirken aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olur. Zaman içerisinde de bu sağlıklı beslenme alışkanlığı günlük bir rutinin haline gelir!

Günlük yaşamını bir rutine oturtmalısın!

Genellikle hem ne yediğine hem de ne zaman yediğine dikkat etmiyorsun. Aynı şey günlük hayatın için de geçerli. Egzersizden uzak bir yaşam, düzensiz uyku derken aslında bunların hepsi senin vücudunu daha da yoruyor. Senin ilk adımda kendin için bir günlük rutin oluşturman gerekiyor. Bu rutine düzenli uyku saatleri ve yemek saatleri ekleyerek hayatını bir düzene koyduğunda bedenindeki değişimi de fark edeceksin!

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