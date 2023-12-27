Hayalindeki Bedene Kavuşmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Hayalindeki Bedene Kavuşmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Hayalindeki o bedene kavuşman için tam olarak ihtiyacın olan şey bu testin sonunda! Sen testi çöz, biz ihtiyacını söyleyelim!
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1. Genellikle ne zaman uyanıyorsun ve güne başlıyorsun?
2. Kahvaltıda genellikle neler yiyorsun?
3. Günde ne kadar su içiyorsundur?
4. Günlük hayatında egzersiz yapıyor musun?
5. Diyelim tatlı krizine girdin... Bunlardan hangisini seçersin?
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6. Peki genellikle kaç saat uyuyorsun?
7. Gün içinde ne kadar hareket ediyorsun?
8. Günlük beslenmende herhangi bir beslenme planın var mı?
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