Hayalindeki Bedene Kavuşmak İçin Neye İhtiyacın Var?

Genellikle hem ne yediğine hem de ne zaman yediğine dikkat etmiyorsun. Aynı şey günlük hayatın için de geçerli. Egzersizden uzak bir yaşam, düzensiz uyku derken aslında bunların hepsi senin vücudunu daha da yoruyor. Senin ilk adımda kendin için bir günlük rutin oluşturman gerekiyor. Bu rutine düzenli uyku saatleri ve yemek saatleri ekleyerek hayatını bir düzene koyduğunda bedenindeki değişimi de fark edeceksin!