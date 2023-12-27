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Beden ve Hormon Dengesini Sağlamaya Destek Olan 10 Doğal Yöntem

etiket Beden ve Hormon Dengesini Sağlamaya Destek Olan 10 Doğal Yöntem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:31

Beden ve hormon dengesini sağlamak, genel sağlığınızı ve iyi hissetmenizi etkileyen önemli bir etkendir. Bütün hayatınızı olumlu olarak etkilemek isteyenler için ilginç maddeler sıraladık. Başlayalım. 🧐

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1. Mavi ışıktan kendinizi koruyun.

Telefon ve bilgisayarın yaydığı zararları ışınlara maruz kalmamak maalesef pek mümkün değil... Bu cihazların yaydığı uyarıcı ışığı azaltmak için mavi ışık filtrelenebilir gözlükler kullanarak melatonin üretimini arttırabilirsiniz.

2. Bol bol toprağa dokunun.

Topraklanma veya earthing, doğanın doğrudan teması ile vücudun elektriksel enerji almasını sağlar. Bu durumun etkisi de vücuda stres azaltıcı olarak geri döner. Çıplak ayakla yürümek, özel topraklanma ekipmanları kullanmak bu yöntemi uygulamanın birkaç yönteminden biridir.

3. Güneşe maruz kalarak cildinizi yenileyin.

Güneş ışığı, içerdiği D vitamini sentezini başlatarak hormon dengesini etkiler. Tabii ki gifteki kadar bir güneş ışığına maruz kalırsanız işler pek beklediğiniz gibi gitmeyebilir! 😂

4. Karanlık bir ortamda uyuyun.

Geceleyin özellikle uykudayken odanızda karanlık bir ortam sağlamak, melatonin üretimini koruyarak hormonsal dengenin düzenli kalmasına yardımcı olabilir.  Bu yüzden karanlık bir ortamda uyumayı mutlaka alışkanlık edinmelisiniz.

5. Ay ışığında yürüyüş yapmak...

Ay ışığında yapacağınız kısa bir yürüyüş biyolojik saatinizi düzenler. Ek olarak gün içinde maruz kaldığınız doğal ışık döngüsünü devam ettirir. Ruhsal olarak da sevdiğiniz biriyle ay ışığında yürüyüş yapmanın hissi de paha biçilmez olur. 🌙

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6. Kişisel bir rütel oluşturun.

Kişisel bir rutininizin olması gün içerisinde stresinizi minumuma indirir. Gün boyu o rutininizi yapabilmek için dakikaları bile sayabilirsiniz. Sabahları meditasyon yapmak, gece yatmadan önce 15 dakika kitap okumak gibi alışkanlıklar olabilir.

7. Sizi temsil eden bir kristaliniz olsun.

Aytaşı, kuvars kristalleri gibi belirli kristallerin kullanılması enerji akışınızı dengelemeye ve hormonsal sağlığı iyileştirmeye yardımcı olduğu düşünülür. Enerjik etkileri olup olmadığını denemeden bilemeyiz tabii ki. ⭐

8. Hormonal denge için aromaterapi uygulayın.

Aromaterapi, çeşitli bitki özlerinin uçucu yağlarını kullanarak sinir sistemini etkileyebilir. Ylang ylang, lavanta ve bergamot gibi yağlar, stresi azaltır, hormonsal dengeyi destekler ve daha minnoş biri olmanıza yardımcı olur...

9. Yiyecek rutininize probiyotik ekleyin.

Probiyotikler, sindirim sistemi sağlığını iyileştirir ve hormonsal dengeyi sağlar. Mide ve bağırsakların rahat çalışması, bütün vücudumuzun rahatlamasına destek olur. Yoğurt, kefir, fermente sebzeler gibi probiyotik içeren gıdalar tüketmeyi tercih edin.

10. Ketogenik diyet dönemleri

Vücudu yağ yakımına yönlendiren bir beslenme şeklidir. Dönemsel olarak uygulanması, insülin ve leptin düzeylerini düzenleyebilir. Bu da hormonsal dengenin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir. Tabii ki önce doktorunuza danışın. :)

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