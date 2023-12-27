Beden ve Hormon Dengesini Sağlamaya Destek Olan 10 Doğal Yöntem
Beden ve Hormon Dengesini Sağlamaya Destek Olan 10 Doğal Yöntem
Beden ve hormon dengesini sağlamak, genel sağlığınızı ve iyi hissetmenizi etkileyen önemli bir etkendir. Bütün hayatınızı olumlu olarak etkilemek isteyenler için ilginç maddeler sıraladık. Başlayalım. 🧐
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1. Mavi ışıktan kendinizi koruyun.
2. Bol bol toprağa dokunun.
3. Güneşe maruz kalarak cildinizi yenileyin.
4. Karanlık bir ortamda uyuyun.
5. Ay ışığında yürüyüş yapmak...
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6. Kişisel bir rütel oluşturun.
7. Sizi temsil eden bir kristaliniz olsun.
8. Hormonal denge için aromaterapi uygulayın.
9. Yiyecek rutininize probiyotik ekleyin.
10. Ketogenik diyet dönemleri
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