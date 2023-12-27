Beden ve Hormon Dengesini Sağlamaya Destek Olan 10 Doğal Yöntem

Topraklanma veya earthing, doğanın doğrudan teması ile vücudun elektriksel enerji almasını sağlar. Bu durumun etkisi de vücuda stres azaltıcı olarak geri döner. Çıplak ayakla yürümek, özel topraklanma ekipmanları kullanmak bu yöntemi uygulamanın birkaç yönteminden biridir.